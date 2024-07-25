Безопасность детских площадок проверили в Ногинске

Летом игровые и спортивные площадки каждый день посещают сотни детей. Поэтому в округе провели рейд, чтобы выявить нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья ребят.

По итогам проверки большинство площадок соответствовали требованиям. Небезопасной оказалась игровая площадка во дворе дома № 76 по Комсомольской улице. В обновлении здесь нуждается покрытие, игровые элементы и сетка на воротах. Также рабочие покрасят и починят ограждения, «Состояние игровых площадок требует комплексного внимания со стороны органов власти и со стороны общественников, а также родителей. Это особенно важно в летний период, когда дети постоянно находятся на улице», - отметил заместитель председателя окружного совета депутатов Павел Ермилов.

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