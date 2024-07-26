26 июля 2024, 14:10

Безопасность 42 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

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Безопасность 42 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю В результате нарушения выявили только у одного технического средства в Павловском Посаде.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, безопасность аттракционов важна для сохранения здоровья и жизни отдыхающих. На минувшей неделе гостехнадзор выдал предостережение владельцу двух батутов в парке «Задворки» в Павловском Посаде.

«Большинство владельцев аттракционов понимают это и стараются поддерживать их техническое состояние на должном уровне, ведь от исправности развлекательных средств зависит и статус парков развлечений. Однако есть и те, кто пренебрегает правилами, кому важнее получить доход с таких развлечений. Таких нарушителей мы выявляем и предостерегаем», - сообщил министр.

Всего в Подмосковье зарегистрировано 663 аттракциона. Все они регулярно проверяются инспекторами ведомства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство
26 июля 2024, 14:28
Блогер Влад Кобяков написал песню о Подмосковье
Unsplash
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Популярный видеоблогер Владислав Кобяков написал песню о Подмосковье. Новинку уже можно послушать на разных цифровых платформах.

«Хочу, чтоб стало любовью с тобой это лето». В новой песне Кобяков рассказывает романтическую историю встречи с девушкой, которая происходит в Подмосковье.

В тексте есть строчки про особый воздух Московской области, приятную атмосферу вдали от суеты, фонари. Историю про «девочку в розовом платье», с которой герою хочется обойти «все парки, переулки и мосты» в Подмосковье, можно найти на разных музыкальных платформах.

Влад Кобяков уже давно принимает активное участие в жизни Московской области. Год назад он присоединился к сбору гуманитарной помощи, а зимой отметился на стенде региона на выставке «Россия». Весной блогер поддержал детский футбольный турнир « Кубок доброты ».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Песни Блогеры
26 июля 2024, 14:26
Тендер на строительство котельной объявили в Щелкове
Медиаархив Московской области
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Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Щелкове. Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет регионального и окружного бюджетов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить блочно-модульную котельную в деревне Хлепетово городского округа Щелково, а также поставить необходимое оборудования для успешной эксплуатации объекта.

Закончить строительство планируется в 2025 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Отопление Щелково
26 июля 2024, 14:25
Еще 7 школ паллиативного пациента откроют в Подмосковье в августе
Пресс-служба Минздрава МО
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Школы паллиативного пациента откроются в семи городских округах Подмосковья в августе. Родственников тяжелобольных людей научат правильному уходу. Также посетить занятия смогут и соцработники.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, школы появятся в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах.

«Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежных сфер», - добавил Сапанюк.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе уже работают четыре подобные школы, а первое занятие в Егорьевской больнице пройдет 26 июля. График и темы следующих занятий можно будет найти на сайте паллиативной помощи Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Медицина
26 июля 2024, 14:23
Тендер на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт школы № 9 объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить ремонт здания и установить новое оборудование.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», завершить их необходимо в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Серпухов

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