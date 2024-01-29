Безопасность 19 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Безопасность аттракционов проверяют инспекторы Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья. По словам главы министерства Тихона Фирсова, эту работу проводят круглый год.

«Развлечения для наших жителей в регионе функционируют во все времена года. Какие-то аттракционы к зиме уходят на покой, а какие-то наоборот обустраиваются, как, например, зимние горки и тюбинговые трассы. Все они нуждаются в своевременных проверках и допуске к работе перед началом сезона эксплуатации», - сказал он.

И на этой и на прошлой неделе в регионе не выявили ни одного нарушения. Эту работу продолжат.

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