29 января 2024, 13:26

Безопасность 19 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

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На минувшей неделе в Подмосковье проверили безопасность 19 аттракционов. Все они успешно прошли мониторинг.

Безопасность аттракционов проверяют инспекторы Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья. По словам главы министерства Тихона Фирсова, эту работу проводят круглый год.

«Развлечения для наших жителей в регионе функционируют во все времена года. Какие-то аттракционы к зиме уходят на покой, а какие-то наоборот обустраиваются, как, например, зимние горки и тюбинговые трассы. Все они нуждаются в своевременных проверках и допуске к работе перед началом сезона эксплуатации», - сказал он.

И на этой и на прошлой неделе в регионе не выявили ни одного нарушения. Эту работу продолжат.

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Отдых
29 января 2024, 14:26
Памятная акция к 80-летию снятия блокады Ленинграда прошла в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Патриотическая акция «Блокадный Ленинград» прошла на Советской площади в Солнечногорске. Участие в мероприятии приняли более 200 человек.

Кроме того, работала передвижная выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных военно-патриотическим клубом «Витязь». Организатором патриотической акции выступил молодежный центр «Подсолнух».

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Акция прошла в интерактивном формате. Жители округа могли самостоятельно с помощью весов отрезать суточные 125 граммов хлеба, узнать его состав, добыть воду из талого снега и многое другое. Также прошла фото-викторина, участники которой должны были среди исторических снимков найти изображения осажденного Ленинграда.

Мероприятие сопровождалось музыкой военных лет. Участники акции также могли узнать малоизвестные факты жизни ленинградцев в те времена: о работе музеев, количестве зарегистрированных браков, специально завезенных кошках, спасавших город от крыс.

Солнечногорск Блокада Ленинграда
29 января 2024, 14:17
Надежность электроснабжения повысили для жителей Новой Деревни в Пушкино
Мособлэнерго
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Представители «Мособлэнерго» провели реконструкцию воздушной линии электропередачи в микрорайоне Новая Деревня в Пушкино. Это позволило обеспечить надежность и качество электроснабжения около ста потребителей, проживающих на улице Кирова.

Компания «Мособлэнерго» обслуживает электросетевое хозяйство во всех округах Московской области, а также проводит производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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Электричество
29 января 2024, 14:05
Прием заявок на премию губернатора для молодых ученых и специалистов начался в Подмосковье
Unsplash
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Конкурсный отбор на соискание премий губернатора в сферах науки, технологии, техники и инноваций стартовал в Подмосковье. Заявки от молодых ученых и специалистов принимаются до 28 марта.

«Премия губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов вручается на протяжении уже 12 лет. За это время ее получателями стали 175 человек. Это талантливые специалисты, сотрудники научно-исследовательских и производственных организаций, представляющие настоящее и будущее подмосковной и российской науки», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В этом году премию в 700 тысяч рублей получат 15 человек.

Узнать больше о конкурсном отборе и подать заявку можно на сайте Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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Инвестиции Ученые Технологии Наука
29 января 2024, 14:02
Подмосковная Росгвардия совершила 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии совершили свыше 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, за неделю по подозрению в совершении преступлений и правонарушений задержали свыше 750 человек.

Кроме того, росгвардейцы провели свыше 1,2 тысячи проверок сохранности оружия и аннулировали 34 разрешения на его хранение.

За неделю правоохранители выполнили 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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Росгвардия

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