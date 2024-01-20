20 января 2024, 13:24

Безопасность 15 аттракционов в Подмосковье подтвердили за неделю

Unsplash
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Инспекторы Гостехнадзора Минэкологии проверили 15 аттракционов, расположенных на территории Московской области, за минувшую неделю. Специалисты не выявили нарушений в работе объектов.

Глава Минэкологии Тихон Фирсов сообщил, что в зимний период проверкам подвергаются не только аттракционы, расположенные на открытом воздухе, но и те, что находятся в закрытых помещениях.

«Крытые парки развлечений в морозы становятся местом притяжения любителей полетать на летающей тарелке или покрутиться на ракушках, поэтому от исправности таких технических средств зависит безопасность граждан, в следствие чего аттракционы должны регулярно проверяться», - указал Тихон Фирсов.

Совсем недавно инспекторы Гостехнадзора Минэкологии проинспектировали зимние горки в Лобне, Химках и Долгопрудном. Результаты проверки показали, что все объекты соответствуют требованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. При помощи портала можно подобрать активности на любой вкус и спланировать график выходного дня.

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Минэкологии Подмосковья Парки
20 января 2024, 13:27
Дольщики многоэтажки в Лыткарине получили долгожданные ключи от квартир
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После долгих лет ожидания дольщики жилого комплекса «Президентский» в Лыткарине получили долгожданные ключи от квартир. Со скорым новосельем владельцев недвижимости поздравил глава городского округа.

Начатое в 2015 году строительство приостановили из-за недостаточного финансирования, и владельцам пришлось терпеливо ждать завершения работ.

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства Московской области удалось привлечь нового инвестора и завершить строительство комплекса. На торжественной церемонии глава округа Константин Кравцов вручил собственникам ключи от их нового жилья.

В ближайшем будущем еще 150 семей получат ключи от своих квартир в этом доме. Власти Подмосковья активно работают над решением проблемы дольщиков в регионе, стремясь обеспечить им жилье как можно скорее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что всего за три года в регионе восстановили права 117 тысяч обманутых дольщиков.

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Строительство Дольщики Лыткарино
19 января 2024, 23:58
Сотрудник музея «Новый Иерусалим» объяснил популярность реки Истры в Крещение
Светлана Борщева
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Земные воды являют присутствие благодати Божией в ночь на 19 января. Тем не менее многие верующие стремятся отметить праздник Крещения в местах особенных. Научный сотрудник музея «Новый Иерусалим» Лариса Черненилова рассказала, почему многие едут в Истру, чтобы окунуться в прорубь.

Крещение Господне считается одним из наиболее уважаемых и возлюбленных среди православных христиан. На протяжении многих веков Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь под Истрой являлся одним из мест притяжения в январские дни.

Известно, что патриарх Никон задумал создать образ Святой Земли вблизи Москвы и воссоздать основные святыни Палестины. Согласно замыслу патриарха, окрестности были переименованы. Например, река Истра на определенном участке была названа Иорданом - рекой, имеющей значимость для христиан.

«В дни Крещения происходит буквально паломничество к ее берегам. Даже когда на территории монастыря был музей и не было оборудованного места, люди туда шли. Эта память всегда сохранялась», - рассказала Лариса Черненилова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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Люди всегда с особым трепетом относились к Новому Иерусалиму, и на этом участке Истра не была просто рекой. Как известно, вода освящается в каждом храме. Однако здесь есть свой собственный подземный источник. Он появился еще во время строительства. Сегодня православные верующие с особым почтением набирают святую воду из этого источника.

Праздники Истра Музей Новый Иерусалим
19 января 2024, 23:34
Стелу «Населенный пункт воинской доблести» установят в селе Середа в Шаховской до конца года
Татьяна Рунова
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Первое в этом году заседание выездной администрации прошло в селе Середа в городском округе Шаховская. В ходе встречи жители задавали вопросы о комплексном развитии территорий, дорожном строительстве, а также обсудили другие не менее важные темы.

Прием вел лично глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев, представители администрации округа и профильных служб. Жители задали интересующие вопросы по разным тематикам и имели возможность адресовать их специалистам, которые отвечают за ту или иную область.

Вопросы граждан касались разных сфер: дорожное строительство, установка детских площадок, отлов бродячих собак, программа газификации, а также вопросы, связанные автобусным сообщением.

«В селе Середа на этот год запланировано комплексное благоустройство, входе которого мы установим стелу „Населенный пункт воинской доблести“ около администрации», - рассказал Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Шаховская
19 января 2024, 23:33
Жителям Протвина пообещали решить проблему с вывозом мусора
Анна Мороз
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Первая в 2024 году выездная администрация в городском округе Протвино состоялась в Центральной библиотеке города. Жители смогли задать волнующие их вопросы, один из которых касался уборки мусора.

Встречу с жителями посетили представители местной администрации, управляющих компаний, а также депутаты. Свои вопросы граждане смогли задать лично временно исполняющему полномочия главы округа Оксане Лебедевой.

Людей на встречу пришло не так много, вероятно, виноваты были плохие погодные условия и сильный снегопад. Вопросы, которые были заданы в этот вечер, разбирали основательно и без суеты.

«Я пришла по поводу уборки мусора нашим региональным оператором. Мусор остается у домов. Нет четкого графика работы», - сообщила Ирина Абориген.

Ей пообещали разобраться с проблемой в ближайшее время. Для этого будет направлено обращение в адрес регионального оператора.

«С региональным оператором мы сейчас свяжемся. В режиме диалога постараемся все решить», - сообщает директор МБУ «УКП» Протвина Сергей Соин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Протвино Мусор

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