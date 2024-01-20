Безопасность 15 аттракционов в Подмосковье подтвердили за неделю

Глава Минэкологии Тихон Фирсов сообщил, что в зимний период проверкам подвергаются не только аттракционы, расположенные на открытом воздухе, но и те, что находятся в закрытых помещениях.

«Крытые парки развлечений в морозы становятся местом притяжения любителей полетать на летающей тарелке или покрутиться на ракушках, поэтому от исправности таких технических средств зависит безопасность граждан, в следствие чего аттракционы должны регулярно проверяться», - указал Тихон Фирсов.

Совсем недавно инспекторы Гостехнадзора Минэкологии проинспектировали зимние горки в Лобне, Химках и Долгопрудном. Результаты проверки показали, что все объекты соответствуют требованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. При помощи портала можно подобрать активности на любой вкус и спланировать график выходного дня.

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