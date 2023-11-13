13 ноября 2023, 14:44

Безопасность 12 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Фото Минэкологии
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Сезон работы аттракционов в Подмосковье может продлиться из-за теплой погоды, поэтому их безопасность будут проверять до наступления холодов. за неделю специалисты технадзора оценили состояние 12 сооружений Воскресенске, Чехове и других округах. Нарушений не выявили.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, проверка аттракционов необходима для обеспечения безопасности жителей и предотвращения возможных происшествий.

«Аттракционы представляют собой различные механизмы и устройства, которые используются для развлечения людей, но они также могут представлять опасность. Их неправильная эксплуатация или неисправность может привести к серьезным последствиям. Поэтому регулярная проверка таких технических позволяет вовремя выявлять и устранить возможные недочеты, тем самым повышая уровень безопасности», - сказал министр.

Тихон Фирсов добавил, что проверки аттракционов проводят регулярно как перед их запуском, так и во время сезона работы. Так, на прошлой неделе специалисты осмотрели 37 сооружений в 37 округах.

«Владельцы и операторы аттракционов должны придерживаться всех рекомендаций и требований наших специалистов, связанных с проверкой и обслуживанием аттракционов, чтобы гарантировать безопасность наших жителей», - сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Отдых Благоустройство
13 ноября 2023, 15:47
Количество ДТП в Балашихе снизилось на 20% с начала года
Телеканал «360»
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Итоги работы за год подвели в Госавтоинспекции Балашихи. Количество аварий уменьшилось на 20% по сравнению с прошлым периодом.

Также инспекторы напомнили, что с сентября ввели штраф за езду на летней резине в зимний период.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах качества по ремонту дорог в текущем году. За сезон благоустроили свыше 1,5 километров проезжих частей в Подмосковье.

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Как отметил начальник отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» Иван Теплов, статистику удалось улучшить благодаря профилактическим акциям. Инспекторы регулярно проводят из в округе.

«Мы добились значительного снижения количества дорожно-транспортных происшествий как с материальным ущербом, так и с пострадавшими. Также на 50%, снизили количество пострадавших детей в авариях. Но печально, что тяжесть последствий остается высокой», - отметил Иван Теплов.

До 26 ноября в Балашихе проходит акция «Засветись». Ее задача - рассказать и напомнить пешеходам, владельцам велосипедов и самокатов, что необходимо пользоваться светоотражающими элементами. Их можно носить на одежде, сумках или прикрепить к средствам передвижения.

ПДД ГИБДД Балашиха
13 ноября 2023, 15:36
Лыжная трасса длиной более 50 километров появится в Мещерском парке в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Лыжная трасса длиной более 50 километров появится в Мещерском парке. Ее подготовят к ежегодным соревнованиям, главным из которых станет полумарафон.

Мещерский парк в Одинцове пользуется большой популярность не только у жителей округа, но и гостей из соседних городов. Каждые выходные его посещают около семи тысяч человек.

«В последние годы построили беседки, все тут благоустроили. Люди купаются очень много в летний сезон. Для детей сделано много», - поделился житель Москвы Алексей Болгар.

Кроме лыжных трасс в парке есть дорожки для бега и прогулок, в том числе велосипедные. Также установлены детские площадки, зоны для воркаута, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. Про четвероногих друзей тоже не забыли, подготовили пространство для выгула собак.

«Парк пользуется спросом: погулять или заняться спортом сюда приезжают многие москвичи и гости из соседних округов. На встрече с руководством парка обменялись опытом, обсудили вопросы благоустройства. В частности, взяли на заметку удачное оформление контейнерных площадок и павильонов. Со своей стороны поделились наработками в части организации пунктов питания и обеспечения безопасности», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Мещерский парк - это не только зона отдыха, это целый проект по сохранению лесов Подмосковья. Здесь создан единый природный комплекс, в котором сохранено пространство для семейного отдыха и спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово
13 ноября 2023, 15:06
Альфия Юнусова из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по настольному теннису
УОР №3
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Подмосковная спортсменка Альфия Юнусова заняла второе место в женском парном разряде на первенстве России по настольному теннису. В Минспорте Московской области рассказали. что девушка выступала в дуэте с Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга.

В финале пара Юнусовой-Гусевой встретилась с Анастасией Бересневой из Москвы и Василисой Даниловой из Санкт-Петербурга. Как итог - серебряные медали в активе спортсменок.

«Наверное, немного не повезло, какие-то ошибки привели к проигрышу. Возможно, девчонкам немного не хватило той жажды победы, которая у них была на пути к финалу. Но пара получилась хорошая, надеемся, что вместе эти спортсменки еще не раз поднимутся на ступени пьедесталов», - отметила тренер по настольному теннису УОР № 3 Московской области Светлана Федосеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
13 ноября 2023, 14:44
Боксер Рафик Амирханов принес первую победу Подмосковью на чемпионате Европы в Черногории
фото: Федерация бокса России
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Пять подмосковных боксеров участвуют в молодежном чемпионате Европы, который проходит в Черногории. Один из них — Рафик Амирханов — уже принес сборной первую победу в поединке. Об этом рассказали в Минспорте Московской области.

Первую победу Рафик Амирханов принес 12 ноября. Он уверенно выиграл бой у боксера из Германии и сейчас готовится к следующему поединку, который пройдет 16 ноября с соперником из Турции.

13 ноября Константин Опольский из Ногинска проведет свой первый поединок против Мохаммеда Сиалы (Германия). Выступления начнут юниорки Любовь Макеева из Клина и Елена Бабичева из Домодедова.

Первый бой Ангелины Витовой состоится 15 ноября. Девушка представляет УОР № 3 и подмосковную СШОР по боксу из Королева.

Предварительные поединки проходят в Будве, а финальные бои состоятся 19 ноября в столице страны Подгорице. Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.

В молодежном чемпионате Европы среди юниоров и юниорок принимают участие 299 боксеров из 34 стран Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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