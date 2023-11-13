Безопасность 12 аттракционов проверили в Подмосковье за неделю

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, проверка аттракционов необходима для обеспечения безопасности жителей и предотвращения возможных происшествий.

«Аттракционы представляют собой различные механизмы и устройства, которые используются для развлечения людей, но они также могут представлять опасность. Их неправильная эксплуатация или неисправность может привести к серьезным последствиям. Поэтому регулярная проверка таких технических позволяет вовремя выявлять и устранить возможные недочеты, тем самым повышая уровень безопасности», - сказал министр.

Тихон Фирсов добавил, что проверки аттракционов проводят регулярно как перед их запуском, так и во время сезона работы. Так, на прошлой неделе специалисты осмотрели 37 сооружений в 37 округах.

«Владельцы и операторы аттракционов должны придерживаться всех рекомендаций и требований наших специалистов, связанных с проверкой и обслуживанием аттракционов, чтобы гарантировать безопасность наших жителей», - сказал он.

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