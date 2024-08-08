08 августа 2024, 17:58

Безопасность 1,8 тысячи дынь и арбузов проверили в Подмосковье с начала лета

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Сезон арбузов и дынь традиционно начинается в августе, в это время ветеринарно-санитарные специалисты Подмосковья уделяют особое внимание качеству продукции. С начала лета они провели 3,7 тысячи исследований на радиометрические и органолептические показатели, содержание нитратов и дозиметрию.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты проверяют продукцию, которую продают на рынках и ярмарках. Если показатели превышают норму, то товары снимают с реализации. С начала года они провели 3,7 тысячи исследований 1,8 тысячи арбузов и дынь. К продаже не допустили около 180 килограммов продукции.

Ранее в министерстве напомнили, что приобретать бахчевые важно только в проверенных местах. Таких в области 236. В других точках продажи арбузы и дыни могут быть сомнительного качества.

«Каждая такая локация внесена в Схему размещения, имеет заключенный договор и отмечена QR-кодом с подробной информацией об объекте, хозяйствующем лице, периоде размещения. Арбузы или дыни в местах, где продукция не проходит проверку, могут оказаться сомнительного качества, более того, если торговый объект установлен незаконно - его демонтируют, а товары будут изъяты», - отметили в ведомстве.

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Сельское хозяйство Продукты
08 августа 2024, 18:06
Более 27 тысяч газонов привели в порядок в июле в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Более 13 квадратных километров травы на газонах скосили в Подмосковье в июле. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, за прошлый месяц специалисты привели в порядок более 27 тысяч газонов по всему региону.

Больше всего объектов обработали в Балашихе, Химках и Коломне.

В Министерстве подчеркнули, что косить можно только сухую траву, высота газона не должна превышать 20 сантиметров, а использование триммеров разрешается только в труднодоступных местах.

Оставить заявку на покос можно в своей управляющей компании.

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Коломна Химки Правила Работа Балашиха Мусор
08 августа 2024, 18:05
Финальный этап ремонта поликлиники на улице Строителей начался в Шатуре
Даниил Коблов
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Отделку помещений завершат в поликлинике Шатуры в ближайшее время. Рабочим останется благоустроить прилегающую территорию. Затем объект начнут готовить к сдаче.

Детская поликлиника переедет в здание на улице Строителей. Сейчас рабочие заканчивают там отделку помещений.

«Детская поликлиника, которая в настоящее время переоборудуется в бывшем здании отделении переливания крови, находится в высокой стадии готовности. Мы оцениваем этот объект как успешный. Сдаем мы его приблизительно на 40 дней ранее контрактного срока для того, чтобы можно было приступить к ремонту следующего здания поликлиники», - сказал заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

После сдачи объекта подрядчик приступит к работам в медучреждении на Интернациональной. Таким образом, врачи поликлиники будут принимать пациентов сразу по двум адресам в разных частях города.

Также рядом обустроят детские площадки с навесом для колясок и подъемник для маломобильных пациентов.

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Поликлиники Шатура Ремонтные работы
08 августа 2024, 18:05
Полицейские Лобни провели зарядку с участниками клуба «Активное долголетие»
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Сотрудники полиции городского округа Лобня с заместителем председателя Общественного совета Викторией Канахиной организовали встречу с участниками клуба «Активное долголетие». Они совместно провели мероприятие в рамках акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника.

Пенсионеры приняли участие в утренней разминке, где полицейские продемонстрировали простые упражнения, которые помогут оставаться бодрыми и энергичными на протяжении всего дня.

Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Кирилл Кабаев также провел информативную беседу о видах мошенничества, которые могут угрожать пожилым людям. Он подчеркнул важность перепроверки информации перед проведением финансовых операций через банк.

Виктория Канахина призвала пенсионеров быть внимательными и осторожными, поделилась несколькими реальными случаями мошенничества и представила статистику по этому вопросу. В завершение встречи участникам вручили информационные памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня Полиция Активное долголетие
08 августа 2024, 18:00
Аварийный дом № 12 снесли в 1-м Истомкинском переулке в Ногинске
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Аварийный дом № 12 в 1-м Истомкинском переулке снесли в Ногинске в рамках работ по ликвидации объектов самовольного или незавершенного строительства. Здание построили в округе в 1950 году. Со временем оно стало непригодным для жизни.

«В 2023 году рамках муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были расселены жильцы восьми квартир, затем принято решение о сносе», - сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Напомним, всего в округе выявили 239 аварийных зданий, 140 из которых уже привели в соответствие. Отмечается, что работа в данном направлении продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Аварийное жилье

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