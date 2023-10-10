Бездомные стали получать профессию кожевника в приюте «Теплый прием» в Химках

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Приют также предоставляет бездомным временное проживание, питание, помощь в восстановлении документов и поддержку врача.

«Во главе нашей работы мы всегда ставим желание помочь людям максимально эффективно. Для инвалидов это единственная возможность занять время, получить новые навыки и, возможно, найти работу», - рассказал руководитель приюта Илья Кусков.

Обучение основам производства длится около четырех месяцев. После этого мастера начинают самостоятельно придумывать эскизы и воплощать их.

Подопечные уже продали некоторые изделия, а заработанные деньги отложили на аренду жилья. Посмотреть товары можно в группе соцсети «ВКонтакте». В скором времени работы также появятся на Ozon и Avito.

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