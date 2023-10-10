Бездомные стали получать профессию кожевника в приюте «Теплый прием» в Химках
Первая в России кожевенная мастерская для бездомных открылась в химкинском приюте «Теплый прием» в начале года. За девять месяцев работы более 20 подопечных научились шить кошельки, ремни и другие изделия из кожи.
Приют также предоставляет бездомным временное проживание, питание, помощь в восстановлении документов и поддержку врача.
«Во главе нашей работы мы всегда ставим желание помочь людям максимально эффективно. Для инвалидов это единственная возможность занять время, получить новые навыки и, возможно, найти работу», - рассказал руководитель приюта Илья Кусков.
Обучение основам производства длится около четырех месяцев. После этого мастера начинают самостоятельно придумывать эскизы и воплощать их.
Подопечные уже продали некоторые изделия, а заработанные деньги отложили на аренду жилья. Посмотреть товары можно в группе соцсети «ВКонтакте». В скором времени работы также появятся на Ozon и Avito.
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