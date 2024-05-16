16 мая 2024, 12:36

«Без рисков потерь». Чем отличаются НПФ от других инструментов накопления

Unsplash
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Программу долгосрочных сбережений граждан запустили в России в январе 2024 года. Она предусматривает софинансирование накоплений: на каждый рубль, вложенный ее участником, добавят еще один сверху. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков рассказал о работе НПФ, а также о том, как с помощью программы можно накопить на будущие потребления без рисков потерь.

Задачи программы Одна из важнейших задач государства - обеспечение качества жизни пенсионеров. Только лишь государственного пенсионного обеспечения для решения этой задачи недостаточно. Необходимо развивать рынок негосударственного пенсионного обеспечения. Совокупно они обеспечивают достижение т. н. коэффициента замещения на уровне 40%.

«Есть система негосударственного пенсионного обеспечения. Участие граждан в этих программах позволяет достичь уровня выше 40%, что является рекомендованным минимумом», - прокомментировал Беляков.

По его словам, негосударственных пенсионных фондов - инструмент обеспечения финансовой стабильности в будущем. Только за последние несколько лет размер средней пенсии клиентов НПФ увеличился в два раза.

Преимущества системы долгосрочных сбережений Отличие системы долгосрочного сбережения заключается в том, что участники не только самостоятельно финансируют часть будущей финансовой подушки, но и получают помощь государства.

Государство будет софинансировать накопления в течение трех лет - в 2024–2026 годах. Для получения доплаты участник программы должен будет внести взносы в размере не менее двух тысяч рублей за год.

«Динамика очень позитивная. Я не устаю повторять. что это не только цифра, характеризующая размер возможных выплат, но и безрисковое вложение, которое гарантирует возврат и прибавку к будущей пенсии», - добавил Беляков.

Другие инструменты накопления По словам Белякова, облигации как инструмент сбережения - один из самых надежных из существующих. Например, ОФЗ гарантированы государством. Кроме того, облигации гарантируют купонную доходность, однако, доходность может не перекрывать уровень инфляции. Также есть риск приобрести бумаги неплатежеспособного эмитента.

Чтобы получить высокие ставки по депозитам, нужно сочетание двух вещей: высокая ставка по депозиту и наличие большой суммы, которая позволит увидеть высокий доход. У такого способа накоплений есть ряд преимуществ: отсутствие риска вложений, понятные условия размещения средств, а также минимальный порог инвестирования. Но существуют и минусы. Так, доход по процентам облагается налогом НДФЛ, если снять вклад раньше срока, можно потерять проценты, а также невысокая доходность, которая в среднем ниже, чем по облигациям Что касается самостоятельных накоплений, то они не гарантируют того, что человек сможет собрать необходимую сумму в нужные сроки без рисков потерь.

Формировать свои будущие финансовые возможности в рамках программы долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения возможно, откладывая небольшие суммы. Это маленькие отчисления, которые в будущем позволят создать достаточно значимую финансовую подушку. Еще один плюс - софинансирование государства, которого нет в случае депозита.

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16 мая 2024, 12:49
Юношу избавили от приступов эпилепсии в больнице в Подольске
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 24 лет поступил в нейрохирургическое отделение Подольской областной клинической больницы с жалобами на частые эпилептические приступы. Врачи провели обследование и обнаружили, что причиной недуга является аномалия развития сосудов головного мозга. Приняли решение об операции.

«Над бровью пациента сделали разрез, затем в черепе пациента сделали отверстие диаметром два сантиметра. Через него специалистам удалось проникнуть в мозг и удалить каверному», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.

Операция длилась три часа. Точную локализацию каверномы обнаружили в помощью сверхточного микроскопа и интраоперационной навигации. Опухоль удалили.

Сейчас пациент уже выписан из больницы. После операции у него больше не было эпилептических приступов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.

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Подольск Больницы
16 мая 2024, 12:48
Еще одна молодая семья из Зарайска получила жилье по субсидии
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Молодая семья из Зарайска получила собственное жилье благодаря программе поддержки. Александра Аршина вместе с сыном переедут в новую квартиру этим летом.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, Александра работает бьюти-мастером и воспитывает восьмилетнего сына. Долгое время они жили вместе с родственниками женщины. Теперь они смогут переехать в сосбтвенную квартиру.

«Дом в очень хорошем месте, рядом магазины, остановки, школа, детсад. Благожелательные соседи - бабульки, семьи, все давно там живут. В нашей двушке будем полностью делать капитальный ремонт. Сейчас идет черновая работа, переезжать будем к лету», - рассказала Александра.

В этом году участниками программы стала 271 семья.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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Семья Зарайск
16 мая 2024, 12:48
Владислав Мурашов возглавил министерство по содержанию территорий в Подмосковье
Медиасток.рф
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Депутаты Мособлдумы утвердили назначение Владислава Мурашова на должность заместителя председателя правительства — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Решение об этом назначении ранее озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Депутаты Мособлдумы утвердили назначение Владислава Мурашова на должность заместителя председателя правительства - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Решение об этом назначении ранее озвучил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ГУСТ уже долгое время работает в Подмосковье, помогая поддерживать дворы и улицы в чистоте и порядке. Теперь на его базе создают профильное министерство, которое усилит контроль за управляющими компаниями, состоянием жилых домов, чистотой в подъездах. Главой ведомства стал зампред правительства Московской области Владислав Мурашов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору вошло в рабочий блок вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

«Мы создаем новое министерство. Точнее не совсем новое - мы его адаптируем. ГУСТ адаптируем под очень важное направление - все, что у нас связано с чистотой, содержанием, администрированием мусора, ТБО», - отметил Андрей Воробьев.

Команду ведомства усилили для выполнения поставленных задач.

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Мособлдума
16 мая 2024, 12:48
Юные жители Одинцова получили более 80 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников
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Ученики 9-11 классов из Одинцовского округа показали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. Ребята получили более 80 дипломов на заключительном этапе, в том числе в качестве абсолютных победителей.

Наибольшее число наград у школьников по обществознанию - 24, чуть меньше по английскому языку - 20, на третьем месте право - 18. Удалось показать успехи и на олимпиаде по иностранным языкам - французскому и китайскому, а также по искусству, истории, экономике, экологии, технологии, биологии, географии и литературе. Одинцовские ребята получили на 30 дипломов больше по сравнению с прошлым годом.

Среди победителей старшеклассники 10 учебных заведений округа: Одинцовской лингвистической гимназии, гимназии № 4, гимназии Святителя Василия Великого, лицея № 10, лицея № 2, лицея № 6 имени Пушкина, Зареченской средней школы, школы «КвантУм», образовательного центра «Флагман» и гимназии имени Примакова.

Стоит отметить, что на заключительном этапе среди участников из Подмосковья было 74 победителя и 367 призеров. Они поставили новый рекорд в общем зачете по числу наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Награды Школьники Образование

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