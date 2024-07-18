Бейсболисты из Балашихи заняли 2-е место на первенстве России
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе завоевали серебро в финальной игре первенства России по бейсболу. Участие в соревнованиях принимали юношеские команды с игроками в возрасте до 19 лет.
Команда «Метеор» показала отличную игру, высокий уровень подготовки и командного духа.
Поддержать ребят на игру приехала депутат городского округа Балашихе Марина Жирова. Она отметила важность таких мероприятий для развития молодежного спорта и укрепления семейных ценностей.
«Каждая игра, каждая тренировка - это шаг к успеху. Я уверена, что впереди у наших ребят еще много побед. Мы видим, как спорт объединяет семьи, как родители и дети вместе радуются достижениям, и это вдохновляет нас на дальнейшую работу», - сказала Жирова.
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