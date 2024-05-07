«Бессмертный полк» пройдет в Балашихе в онлайн-формате

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в это году не будет, поэтому пройдет трансляция в группе ВКонтакте телеканала «Балашиха 360».

«Мы традиционно уделяем особое внимание подготовке ко Дню Победы. Это главный праздник нашей страны. В этом году в целях безопасности ряд мероприятий пройдет менее масштабно, чем обычно. Так, принято решение отменить шествие Бессмертного полка по улицам города. Присоединиться к акции можно будет онлайн», - сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Также в преддверии праздника и в сам День Победы ветеранов и семьи военнослужащих поздравят агитационные бригады с песнями военных лет. В Краеведческом музее состоится выставка «Герои», в картинной галерее - «Этот День Победы».

Непосредственно 9 мая в Балашихе пройдет «Эстафета памяти» , где жители пробегут две дистанции в 2,5 или в 5 километров, в футболках с портретами своих Героев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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