«Бессмертный полк» и праздничный концерт провели в школе в Химках

Для школьного концерта ребята подготовили патриотические песни и стихи, украсили стены школы портретами героев, а также организовали «Бессмертный полк». С праздником учеников поздравили депутаты Совета депутатов Артур Каримов и Евгений Иноземцев.

«Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто больше никогда не вернется к нам. Эта война унесла жизни миллионов людей. Это не только бойцы, но также дети, женщины, старики. Помним героев и чтим их память», - сказал Евгений Иноземцев.

Заместитель директора Светлана Килякова отметила, что в школе появилась целая стена из детских рисунков, портретов родственников учеников. На своих рисунках ребята изобразили солдат, тружеников тыла и сцены победных сражений. На базе образовательного учреждения также развернули полевую кухню с кашей и чаем.

«Все ребята пришли на мероприятие подготовленные, что очень радует. Ведь патриотизм формируется с самого детства, и важно, чтобы каждый понимал, что в руках у него не просто портрет, а целая история», - поделился Артур Каримов.

Также школьники организовали шествие «Бессмертного полка». Ребята подготовили фотографии своих близких родственников, которые героически сражались за Родину.

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