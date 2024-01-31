31 января 2024, 16:16

Бесплатный вебинар по стандартам халяльной продукции пройдет для экспортеров в Подмосковье

Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области
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На предприятиях Московской области пройдет бесплатный урок для предпринимателей, которые планируют внедрять на своих производствах халяльную продукцию. Вебинар состоится 13 февраля, начало в 11:00.

По оценкам аналитиков, рынок халяльной продукции демонстрирует быстрорастущий спрос, поэтому желающим занять новую нишу предоставят уникальную возможность узнать у профессионалов, как адаптировать свои производственные процессы к необходимым стандартам.

Участникам вебинара расскажут о тонкостях сертификации продукции, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Занятие проведут руководитель Центра компетенций халяль при Роскачестве Марат Низамов и эксперт по исламским вопросам Центра компетенций халяль Салих Патеев.

Зарегистрироваться на онлайн-урок можно до 13 февраля на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Он предоставляет начинающим и действующим компаниям-экспортерам целый перечень услуг, в том числе образовательных.

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На предприятиях Московской области пройдет бесплатный урок для предпринимателей , которые планируют внедрять на своих производствах халяльную продукцию. Вебинар состоится 13 февраля, начало в 11:00.

Инвестиции Поддержка предпринимателей в Московской области
31 января 2024, 16:37
Более 60 рабочих мест появится на новом кузовостроительном заводе в Электростали
«ТК ЛИФТ»
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Новый контейнеро- и кузовостроительный завод полного цикла построят в Электростали. Производство позволит увеличить объемы выпуска продукции компании «Торг-Комс» примерно в три раза.

«В запуск производства, которое будет оснащено новейшим оборудованием, компания инвестирует 250 миллионов рублей, создав более 60 новых рабочих мест для жителей Электростали. Для реализации проекта она приобрела земельный участок площадью два гектара», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По словам генерального директора компании Владимира Локтионова, на предприятии запустят три производственные линии по изготовлению контейнеров под мультилифт, контейнеров с открытым верхом, а также кузовов для спецтехники. Открыть новый завод планируют уже в мае 2024 года.

В рамках масштабного расширения своего производства компания «Торг-Комс» приступила к строительству еще одного предприятия на земле за 1 рубль. Инвестиции в проект составят более 111 миллионов рублей. Запуск производства также запланирован на 2024 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Инвестиции Электросталь
31 января 2024, 16:36
Деятелям культуры и молодым авторам Подмосковья присудили стипендии губернатора
Министерство культуры и туризма Московской области
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Стипендии губернатора Андрея Воробьева присудили молодым авторам и деятелям искусств в Подмосковье. Выплаты поступят в первом квартале 2024 года.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» победили жители Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Красногорска, Люберец и Серпухова.

Талантливые номинанты будут получать ежеквартальную стипендию в размере 60 тысяч рублей на создание выставок, спектаклей, концертных программ, а также литературных произведений.

В числе губернаторских стипендиатов названы Владислав Бахревский, Евгения Комарова, Екатерина Семенова, Дмитрий Тарасов и Евгений Чигрин.

Не обошли вниманием и молодых, начинающих авторов. Так, в номинации «Молодой талантливый автор Московской области» победили жители Подмосковья из Наро-Фоминска, Королева, Коломны, Серпухова, Люберец, Долгопрудного.

Алексей Асеев, Егор Балеев, Виолетта Гусева, Вероника Ионова, Глеб Моисеев, Екатерина Ларина, Алексей Сысоев, Анна Турпанова, Алина Шаматова, Матвей Сидоркин получат 30 тысяч рублей ежеквартально на создание авторских песен, граффити, выставок, спектаклей, а также хореографических постановок.

Со всеми победителями Министерство культуры и туризма Московской области заключит соглашения о предоставлении и расходовании стипендий. Выплаты стартуют с первого квартала 2024 года.

Губернаторская программа Подмосковья Выставки Писатели
31 января 2024, 16:35
Производство препаратов для лечения онкологических заболеваний запустят в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Институт ядерной медицины в Химках готовится к запуску нового радиохимического комплекса. Новое отделение позволит производить радиофармацевтические препараты, необходимые для диагностики и лечения рака.

В новом комплексе установят специальное оборудование, которое способно производить различные радионуклиды. Благодаря этим аппаратам институт полностью откажется от покупки радиоактивных препаратов у сторонних поставщиков и обеспечит полный контроль над качеством и доступностью необходимых лекарственных средств.

Кроме того, в институте планируют создать международный центр компетенций, который займется продвижением эффективных методов борьбы с онкологическими заболеваниями.

Услугами нового центра смогут воспользоваться пациенты в рамках программы государственных гарантий. На лечение в институт пациенты смогут попасть по полису обязательного медицинского страхования по направлению врача-онколога.

Сейчас в Институте ядерной медицины уже работают отделения, специализирующиеся на радионуклидной и лучевой диагностике, радионуклидной терапии, а также на радиотерапии и брахитерапии.

Для пациентов там созданы комфортные условия пребывания и высокий уровень радиационной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 30 стоматологий и 50 детских поликлиник региона прошли проект перезагрузки.

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Химки Медицина
31 января 2024, 16:06
Более 2 тысяч детей родились в Подмосковье за год благодаря ЭКО
Пресс-служба Минздрава МО
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Жительницы Подмосковья могут выполнить ЭКО по полису обязательного медицинского страхования, если для этого есть показания. В прошлом году благодаря этой процедуре на свет появилось больше двух тысяч детей.

«Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно. В прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Получить информацию о квотах на ЭКО можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. О том, как преображаются больницы , рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Семья

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