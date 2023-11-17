17 ноября 2023, 12:57

Бесплатный вебинар об особенностях экспорта в Китай проведут для предпринимателей в Подмосковье

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Вебинар «Особенности экспорта в Китай» проведут для подмосковных предпринимателей 21 ноября. Организатором мероприятия выступит Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что экспорт в Китай требует большой подготовительной работы. На этом этапе у производителей возникает множество вопросов, разобраться с которыми помогут эксперты на вебинаре.

Спикеры разберут структуру логистики в Китай, систему сертификации, таможенные пошлины и требования рынка КНР. Производителям подскажут, какие товары очень востребованы в Китае. Это, например, куриные лапки, которые в России спросом не пользуются.

Вебинар состоится 21 ноября, в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до начала мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Китай Поддержка предпринимателей в Московской области
17 ноября 2023, 13:08
Встречу «Открытый диалог с бизнесом» провели для предпринимателей в Ступине
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Встречу «Открытый диалог с бизнесом» провели для предпринимателей Московской области. Мероприятие состоялось в Ступине. В нем поучаствовал руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области по городскому округу Ступино Владимир Кузнецов. Встречу организовали в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

На мероприятие пришли представители колледжей из Домодедова, Егорьевска, Коломны, Каширы, Ступина и Раменского.

Сейчас в Ступине работают свыше 1,5 тысячи предприятий, 58 из них - крупные. Они находятся в постоянном посике специалистов.

Во время встречи Кузнецов рассказал о проекте «Предпринимательские классы».

«На бизнес-уроках представители уполномоченного совместно с активными предпринимателями знакомят молодое поколение с основами предпринимательской деятельности, с тем, какие технические специальности востребованы на предприятиях, в том числе проводят профориентационные мероприятия», - уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Ступино
17 ноября 2023, 12:53
Жители Подмосковья получили выплаты по экстренной соцпомощи на 275 миллионов рублей с начала года
Unsplash
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С начала года Подмосковье выделило 275 миллионов рублей на экстренную социальную помощь жителям. Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплаты полагаются при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидности, безработице, малообеспеченности и других обстоятельствах.

«В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до десяти тысяч - одиноко проживающему гражданину», - отметила Болатаева.

По ее словам, в случае повреждения или утраты жилого помещения из-за стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч - одиноко проживающему гражданину.

Претендовать на помощь можно раз в год. Подать заявление необходимо на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Ступино
17 ноября 2023, 12:47
Подмосковная Система-112 приняла более 81 миллиона обращений с 2015 года
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Система-112 работает в Подмосковье с 2015 года. За это время за помощью экстренных служб обратились более 81 миллиона раз.

Практически 100% заявок в оперативные службы поступает на единый номер «112». Оставить обращение можно по телефону, с помощью СМС-сообщения, мобильного приложения, Skype или через систему «Глонасс».

По номеру 112 можно вызвать скорую медицинскую помощь, полицию, аварийную службу газа и другие службы. Отмечается, что специалисты службы спасения могут одновременно отправить к месту происшествия бригаду скорой медицинской помощи, наряд полиции и пожарную охрану.

Специалисты Системы-112 Московской области готовы прийти на помощь каждому 24 в сутки семь дней в неделю.

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Скорая помощь
17 ноября 2023, 12:46
Торжественное открытие памятника Василию Татищеву в деревне Болдино состоится 21 ноября
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Торжественное открытие памятника выдающемуся историку Василию Татищеву в деревне Болдино состоится 21 ноября в 12:00. В Солнечногорском округе находится историческая усадьба, где государственный деятель провел последние годы жизни.

В деревне Болдино историк работал над своими крупнейшими трудами: «История Российская» и «Собрание законов древних русских».

Памятник Татищеву установило Российское военно-историческое общество. Рядом с памятником построили уличную библиотеку, в которой можно находиться при любой погоде.

Церемонию открытия посетят помощник президента России Владимир Мединский, губернатор Андрей Воробьев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Скорая помощь

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