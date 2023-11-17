Бесплатный вебинар об особенностях экспорта в Китай проведут для предпринимателей в Подмосковье

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что экспорт в Китай требует большой подготовительной работы. На этом этапе у производителей возникает множество вопросов, разобраться с которыми помогут эксперты на вебинаре.

Спикеры разберут структуру логистики в Китай, систему сертификации, таможенные пошлины и требования рынка КНР. Производителям подскажут, какие товары очень востребованы в Китае. Это, например, куриные лапки, которые в России спросом не пользуются.

Вебинар состоится 21 ноября, в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до начала мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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