Бесплатный вебинар об использовании ЭЦП проведут для предпринимателей в Подмосковье

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что спикером вебинара выступит главный специалист удостоверяющего центра «Росэлторг» Мария Гроссман. Присоединиться к беседе могут все желающие по ссылке. Онлайн-занятие начнется 16 ноября, в 11:00.

Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Следить за анонсами обучающих мероприятий можно в календаре и Telegram-канале «Мой бизнес Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

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