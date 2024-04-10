Бесплатный вебинар об электронном документообороте пройдет для предпринимателей Подмосковья
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар «КЭДО в 2024 году: от методологии к практике». Мероприятие пройдет в онлайн-формате 17 апреля.
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что спикерами выступят менеджер проектов внедрения «Контур. КЭДО» Любовь Русинова и руководитель группы продаж ключевым клиентам «Контур. КЭДО» Владимир Черепанов. Они подробно разберут практику внедрения и применения кадрового электронного документооборота.
Вебинар начнется в 10:00. Участие бесплатное, а регистрация уже доступна по ссылке.
Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области.
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