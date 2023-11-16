Бесплатный вебинар о способах распознавания фальшивых лотерей пройдет в Подмосковье 24 ноября

Почти 500 народных троп убрали на железной дороге в Москве и Подмосковье с начала года

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Почти 500 несанкционированных переходов через железную дорогу убрали в Москве и Подмосковье с начала года. для предотвращения нарушений отремонтировали около 2,5 тысячи квадратных метров ограждений.