Бесплатный вебинар о способах распознавания фальшивых лотерей пройдет в Подмосковье 24 ноября
Вебинар о фальшивых лотереях и розыгрышах пройдет в Подмосковье 24 ноября. Жителям расскажут, как не стать жертвой мошенничества и распознать злоумышленника.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на вебинаре жители узнают о том, какие методы используют мошенники, чтобы завладеть деньгами под видом розыгрышей и лотерей. Спикеры расскажут о том, какую защиту используют при производстве настоящих билетов и покажут ее на реальных примерах.
Записаться на вебинар можно по ссылке.
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