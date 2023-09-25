Бесплатный вебинар для предпринимателей о воинском учете пройдет в Подмосковье 28 сентября
Собственники и руководители бизнеса смогут больше узнать о тонкостях воинского учета в организациях на бесплатном вебинаре. Его проведут по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и Адвокатской палаты региона.
Вебинар состоится 28 сентября в 10:00. Спикером мероприятия станет Намру Бакаев - вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex.
Предпринимателям расскажут об обязанности по ведению воинского учета сотрудников в организациях и о том, какие документы должны предоставлять военнообязанные работники. Спикер объяснит, кто контролирует воинский учет и какая ответственность предусмотрена за ошибки в ведении воинского учета с учетом практики.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
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