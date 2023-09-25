Бесплатный вебинар для предпринимателей о воинском учете пройдет в Подмосковье 28 сентября

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Вебинар состоится 28 сентября в 10:00. Спикером мероприятия станет Намру Бакаев - вице-президент Московской коллегии адвокатов Sed Lex.

Предпринимателям расскажут об обязанности по ведению воинского учета сотрудников в организациях и о том, какие документы должны предоставлять военнообязанные работники. Спикер объяснит, кто контролирует воинский учет и какая ответственность предусмотрена за ошибки в ведении воинского учета с учетом практики.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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