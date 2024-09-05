Бесплатный урок по зумбе пройдет в Пестовском парке в Балашихе 8 сентября

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Популярные латиноамериканские ритмы теперь можно услышать в Пестовском парке микрорайона Железнодорожный. Здесь для жителей пройдут бесплатные уроки по зумбе. Основная задача таких занятий - тренировка мускулатурных групп, сухожилий, суставов и связок. Динамичный танец поднимает настроение, насыщает кровь кислородом.

Ближайший урок длительностью один час состоится 8 сентября в 9:00 на площади амфитеатра в Пестовском парке.

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