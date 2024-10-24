Бесплатный урок по китайскому языку проведут в Центральном парке Ногинска

В выходные дни для юных гостей парка будет доступна такая опция в 13:00 в камерном зале. Также осенние дни в Богородских парках подготовили для их гостей еще много активностей как в будни, так и в выходные.

Любители активного отдыха могут поучаствовать в северной ходьбе каждую пятницу в 11:00 и 13:00. Для участников будет доступно две дистанции по Глуховскому парку Ногинска и Центральному. Также суббота 26 октября в Центральном парке станет особенно насыщенно: в 8:30 пройдут легкоатлетические забеги, а в 12:00 запланирована детская игровая программа «Осенние забавы».

В воскресенье в Центральном парке Ногинска состоится игровая программа «Сказки осени», а затем пройдет образовательный мастер-класс от детского центра «Сорока Белобока» под названием «Творческая азбука». В парке «Липовая аллея» в Электроуглях юные гости смогут изучить природные явления. В 12.00 состоится детская игровая программа «Радужные приключения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».