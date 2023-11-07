07 ноября 2023, 16:39

Бесплатный тренинг для подмосковных предпринимателей пройдет 14 ноября

Мининвест МО
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Бесплатный тренинг «Источники финансирования для запуска и развития проектов социальных предпринимателей» пройдет 14 ноября. В нем приглашают принять участие бизнесменов из Московской области. В ходе мероприятия им расскажут о том, как построить бизнес с нулевыми вложениями.

Спикером мероприятия выступит бизнес-тренер Денис Матис. Он поможет гостям научиться генерировать идеи, которые дадут преимущество над конкурентами. Кроме того, им расскажут о главных финансовых инструментах.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
07 ноября 2023, 17:57
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч обращений за неделю
ЦБДД
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Участники 3,4 тысячи автомобильный аварий обратились в Службу помощи при ДТП за неделю. Свыше 600 из них оформили европротоколы благодаря консультациям операторов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 1,3 тысячи обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП и 683 оформили европротоколы.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации дистанционно и очно. Посетить центры лично можно в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах и других округах.

Попавшим в ДТП без пострадавших рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
07 ноября 2023, 17:56
Более 200 юнармейцев приняли участие в военно-патриотической игре в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Вторая открытая военно-патриотическая игра прошла в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли юнармейцы из Московской области, Твери и Санкт-Петербурга.

Всего на состязаниях выступили 32 сборные. По сравнению с игрой, прошедшей в мае, география соревнований значительно расширилась: в Мытищи приехали участники из Санкт-Петербурга и Твери.

Испытания проводились на базе мытищинской школы № 3, так как на территории учреждения есть собственная полоса препятствий. Игра была разделена на несколько этапов. Участники соревновались в смотре строя и песнях, проходили полосу препятствий, проверяли знание истории страны, а также совершили марш-бросок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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Мытищи Школьники
07 ноября 2023, 17:44
Почти 320 гектаров земли передали под выращивание картофеля в Талдоме
Фото компании
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Агрофирма «Бунятино» получила в аренду на пять лет 320 гектаров земли в Талдоме. На участке будут выращивать картофель.

Крупный сельскохозяйственный производитель - Агрофирма «Бунятино» - работает на территории Дмитровского и Талдомского городских округов. Занимается выращиванием и хранением овощей, картофеля, а также производством зерновых и зернобобовых культур.

«Это один из крупнейших агрохолдингов России. Сейчас у предприятия на финальной стадии строительство современного картофелехранилища мощностью 10 тысяч тонн. Для реализации этого проекта привлекли 500 миллионов рублей инвестиций. Арендованную землю агрофирма будет использовать для выращивания картофеля», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Талдом
07 ноября 2023, 17:40
Перинатальный центр отремонтируют в Наро-Фоминске
ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр»
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Госзакупку на ремонт перинатального центра объявили в Наро-Фоминске. Работы планируют провести в 2024 году. В порядок приведут четыре здания.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик отремонтирует четыре здания, в том числе пищеблок и два КПП. Там обновят стены, полы и потолки, укрепят дверные и оконные проемы и проведут другие работы.

Кроме того, отремонтируют три трансформатора, канализационную насосную станцию, дизель-генераторную установку, ливневую канализацию и другие элементы.

Начальная цена работ составит 24,6 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Ремонтные работы

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