Бесплатный тренинг для подмосковных предпринимателей пройдет 14 ноября

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Спикером мероприятия выступит бизнес-тренер Денис Матис. Он поможет гостям научиться генерировать идеи, которые дадут преимущество над конкурентами. Кроме того, им расскажут о главных финансовых инструментах.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».