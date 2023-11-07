Бесплатный тренинг для подмосковных предпринимателей пройдет 14 ноября
Бесплатный тренинг «Источники финансирования для запуска и развития проектов социальных предпринимателей» пройдет 14 ноября. В нем приглашают принять участие бизнесменов из Московской области. В ходе мероприятия им расскажут о том, как построить бизнес с нулевыми вложениями.
Спикером мероприятия выступит бизнес-тренер Денис Матис. Он поможет гостям научиться генерировать идеи, которые дадут преимущество над конкурентами. Кроме того, им расскажут о главных финансовых инструментах.
Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Для участия в тренинге необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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