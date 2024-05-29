Бесплатным мороженым угостят детей в парках Подмосковья 1 июня

«Мы уже не в первый раз устраиваем такое мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, и каждый год наполняем его новыми впечатлениями. Брендированное мороженое в подарок ждет каждого ребенка. Также мы подготовили развлекательную программу, которая сделает этот праздник ярким и насыщенным», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

1 июня в парках региона пройдут анимационные представления, мастер-классы, фотосессии. Будут работать игровые зоны и аквагрим. В Министерстве социального развития Подмосковья подчеркнули, что праздничная программа, как и угощение мороженым, будут бесплатными для ребят.

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