Бесплатные выставки и экскурсии пройдут на акции «Ночь искусств» в Звенигороде

Программа в Звенигородском манеже начнется в 17:00. Открывать вечер будет встреча с артистами балета. Гости не только узнают об интересных событиях на сцене и за кулисами, но и смогут задать вопросы на открытом микрофоне.

После все желающие смогут осмотреть экспозиции манежа. Завершится акция экскурсией по выставке пейзажей из собрания Русского музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку высоких технологий в Китае. Он познакомился с инновационными решениями более 100 компаний.

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