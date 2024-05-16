16 мая 2024, 19:44

Бесплатные речные прогулки для пенсионеров запустили в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Сезон речных прогулок стартовал для участников клуба «Активное долголетие» в городском округе Химки. Маршрут по каналу имени Москвы будет для них бесплатным.

Проект под названием «Доброфлот» запустили по пожеланиям самих химчан. Запуск речных маршрутов приурочили к предстоящему Международному дню семьи.

«Люди, прожившие вместе много лет и сохранившие теплые отношения, всегда будут служить наглядным примером для молодых пар. Чтобы любовь со временем не прошла, необходимо многому учиться и работать над собой», - сказал Владимир Харитонов.

Долголеты перед отправлением смогли посмотреть концерт от вокального трио из Московского государственного института культуры и ансамбля духового оркестра. Затем члены клуба и семьи бойцов специальной военной операции отправились в круиз на теплоходе по каналу имени Москвы. Вся поездка сопровождалась живой музыкой, и в завершение для всех организовали праздничный квиз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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Химки Активное долголетие
16 мая 2024, 20:33
Депутаты из Мытищ подвели итоги мониторинга автоколонны № 1375
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мытищинские депутаты провели выездную комиссию на крупнейшем предприятии общественного транспорта. Мероприятие прошло на территории межмуниципального автотранспортного предприятия № 10, известного как автоколонна № 1375.

Это крупнейший перевозчик в округе. Ежедневно на маршруты отправляют 137 автобусов из общего парка в 163 единицы. На предприятии трудятся 396 человек. База в Мытищах является крупнейшей среди филиалов МАП № 10 и обеспечена всем необходимым оборудованием и комфортными условиями для сотрудников.

Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов отметил, что проверка связана с обращениями жителей. Проведены совещания с участием главы округа, силовых ведомств, дорожников и перевозчиков. Депутаты также посетили ремонтную базу предприятия, осмотрели транспорт и диспетчерскую. По итогу мониторинга наиболее острые проблемы решены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Автобусы
16 мая 2024, 20:27
Тендер на установку детской площадки объявили в Люберцах
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на установку детской площадки объявили в Люберцах. Работы по благоустройству проведут за счет средств окружного бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит установить детский игровой комплекс: качели, качалки, карусели, балансир, песочницу, лавочки, урны, а также настелить резиновое покрытие и установить ограждения. Завершить работы необходимо в июле этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Люберцы Аукционы конкурсы
16 мая 2024, 20:26
Тендер на капремонт котельной объявили в Ступине
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на капремонт котельной объявили в Ступине. Завершить работы необходимо в июле этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит демонтировать котел, его арматуру, а затем установить газовую часть котла, провести обмуровочные работы, наладить работу автоматической системы безопасности и других систем, которые необходимы для работы котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ступино конкурсы
16 мая 2024, 20:11
Индивидуальные родильные залы появились в МОНИИАГ
ГБУЗ МО МОНИИАГ им. В.И.Краснопольского
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Индивидуальные родильные залы появились в мае в акушерском обсервационном отделении Московского областного института акушерства и гинекологии. Теперь пациентки вместе с врачами смогут выбрать альтернативный метод проведения родов.

По словам руководителя акушерского обсервационного отделения института Екатерины Ефимковой, в роддоме удалось оборудовать два индивидуальных родильных зала с учетом современных тенденций и пожеланий пациенток.

«Теперь женщины даже с тяжелыми заболеваниями, естественные роды которых будут проходить под контролем наших специалистов, получат возможность вместе с врачом выбрать альтернативный метод их проведения. Они смогут пригласить в этот день своего близкого родственника или выбрать, например, вертикальные роды», - рассказала Ефимкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи

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