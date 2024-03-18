Бесплатные показы всероссийского фестиваля анимационного кино пройдут в Подмосковье
Всероссийская акция «Открытая Премьера» снова пройдет в Подмосковье. Зрители смогут увидеть новые мультфильмы, представленные на Открытый фестиваль анимационного кино в Суздале. Подробности сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Суть акции - публичный показ мультфильмов фестивальной программы, а также зрительское голосование за понравившуюся картину. Юные подмосковные жители смогут внести свой вклад в выбор победителя наравне со сверстниками со всей России. Ленту, набравшую наибольшее количество голосов, назовут на церемонии закрытия фестиваля 24 марта.
Показы анимации пройдут в культурно-досуговых учреждениях и библиотеках Подмосковья. С расписанием можно ознакомиться по ссылке. Вход на все показы - свободный.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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