Бесплатные курсы по нейросетям для школьников и учителей запустили в Подмосковье

На курсах педагоги смогут ознакомиться с основными принципами и разновидностями нейронных сетей, а также научиться формулировать эффективные запросы для работы с GPT. Такое обучение может значительно повысить их квалификацию и компетенцию в области искусственного интеллекта.

В свою очередь, учащиеся получат возможность изучить устройство нейронных сетей и потренироваться в создании собственной модели искусственного интеллекта с использованием языков Blockly и Python. Курсы предназначены для учителей и школьников 5-11 классов. Доступ к программе предоставляется через личный кабинет учителя по ссылке.

В пресс-службе Мингосуправления Подмосковья отметили, что компания также представила обновленный бесплатный браузер, специально разработанный для использования в образовательных организациях. Доступ к браузеру открыт для всех школ России. Установить «Яндекс Браузер» можно без регистрации по ссылке.

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