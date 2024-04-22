Бесплатные консультации для фермеров пройдут в Подмосковье
Специалисты Минсельхозпрода проводят еженедельные консультации по вопросам получения грантов, создания фермерского хозяйства и выращивания новых культур. Начинающие фермеры смогут бесплатно получить ответы на свои вопросы.
«Сегодня у начинающих фермеров возникает множество вопросов: от создания КФХ до сбыта продукции. Наша задача - найти подход к каждому из них и помочь во всех начинаниях. В этой связи принято решение проводить еженедельные бесплатные консультации», - сообщил директор Центра агропромышленного развития Московской области Алексей Семенов.
Для получения личной консультации необходимо оставить заявку на горячей линии портала «Мой бизнес».
За помощью также можно обратиться в Центр фермерских компетенций Московской области по номеру +7(498) 602-29-33.
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