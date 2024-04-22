Бесплатные консультации для фермеров пройдут в Подмосковье

«Сегодня у начинающих фермеров возникает множество вопросов: от создания КФХ до сбыта продукции. Наша задача - найти подход к каждому из них и помочь во всех начинаниях. В этой связи принято решение проводить еженедельные бесплатные консультации», - сообщил директор Центра агропромышленного развития Московской области Алексей Семенов.

Для получения личной консультации необходимо оставить заявку на горячей линии портала «Мой бизнес».

За помощью также можно обратиться в Центр фермерских компетенций Московской области по номеру +7(498) 602-29-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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