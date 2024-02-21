21 февраля 2024, 15:42

Бесплатные кинопоказы ко Дню защитника Отечества начались в Подмосковье

Креативное бюро «Регион»
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Военную киноклассику начали показывать в культурных досуговых центрах Подмосковья к 23 февраля. Жители смогут бесплатно посмотреть знаменитые фильмы «Баллада о солдате», «Горячий снег», «Иди и смотри», «Они сражались за Родину», «Офицеры» и другие.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что полное расписание кинопоказов можно найти по ссылке.

Организатором акции выступает Креативное бюро «Регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там можно найти мероприятия к 23 февраля.

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Кино Фильмы
21 февраля 2024, 15:53
Росгвардейцы из Одинцова возложили цветы к Вечному огню в память о воинах-интернационалистах
Пресс-служба администрации г.о. Одинцово
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Одинцовские росгвардейцы приняли участие в торжественном мероприятии в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Эта дата является Днем памяти воинов-интернационалистов.

На мероприятии присутствовали депутат Одинцовского городского округа Михаил Солнцев, представители общественных ветеранских организаций и сотрудники администрации.

Члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», а также сотрудники Одинцовской Росгвардии и жители района отдали дань памяти россиянам, погибшим при исполнении служебного долга за пределами Отечества.

В наше время особенно важно объединяться, поддерживать военнослужащих и их семьи, ждать возвращения наших защитников здоровыми и невредимыми», - сказал депутат Одинцовского городского округа Михаил Солнцев.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к памятнику и Вечному огню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.

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Одинцово Росгвардия
21 февраля 2024, 15:40
Более 17 тысяч кровель домов Подмосковья проверили на наличие сосулек
ГУСТ МО
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В ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры в Московской области. Сотрудники управляющих компаний уже начали осматривать кровли многоквартирных домов на наличие наледи.

«Когда в регион приходит потепление, пусть даже вызванное временным циклоном, работаем на упреждение - ставим задачу проверить крыши, козырьки, балконы и другие выступающие элементы многоквартирных домов на предмет снежных свесов или сосулек», - отметила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Только за три дня специалисты обследовали более 17 тысяч домов. О результатах проделанной работы они отчитываются в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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Одинцово Росгвардия
21 февраля 2024, 15:36
Жильцам пострадавших от коммунальных аварий квартир в Подольске передали стройматериалы
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Подмосковные волонтеры доставили строительные материалы жителям Подольска, чьи квартиры пострадали при январских коммунальных авариях систем отопления. С начала благотворительной акции помощь получили собственники 36 квартир.

Напольную плитку и 12 рулонов обоев волонтеры передали пенсионерке из дома на Симферопольской улице, в квартире которой прорвало батареи. От горячей воды пол оказался испорчен, а обои стали отходить от стен из-за влажности.

«В январе очень быстро приехала аварийная бригада. Перекрыла воду и поставила новую батарею. То, что ещё привезли обои, даже не ожидала, очень этому рада и благодарна. Спасибо большое», - сказала пенсионерка. Также стройматериалы получили и жители дома на проспекте 50-летия Октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Подольск Волонтеры
21 февраля 2024, 15:33
Свыше 18 километров новых тротуаров построят в Подмосковье по просьбам жителей в 2024 году
Минтранс Подмосковья
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Жители Подмосковья определили локации для строительства тротуаров в 2024 году. По результатам голосования на портале «Добродел» в регионе появится свыше 18 километров новых пешеходных дорожек.

В этом году по просьбам жителей планируется построить 12 тротуаров протяженностью свыше 18 километров. Эти участки набрали наибольшее количество голосов на портале «Добродел».

«Отмечу, что эти тротуары отвечают и критериям отбора для включения в программу: рядом есть места притяжения - медицинские и образовательные учреждения, места отдыха, остановки и станции. Также важно расположение тротуара, ширина обочины и наличие раненых и погибших на участке дороги», - рассказал зампред правительства Алексей Гержик.

Самыми активными на «Доброделе» оказались жители Солнечногорска. Там построят две пешеходные дорожки: от Пятницкого шоссе до деревни Лопотово и на улице Центральной в селе Алабушево.

В целом, в 2024 году в Московской области планируется построить больше 60 километров тротуаров вдоль региональных дорог. Работы начнутся весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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