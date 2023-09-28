Бесплатные экскурсии ко Дню туризма собрали почти тысячу участников в Подмосковье

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В парке «Елочки» Домодедовского округа экскурсанты побывали в исторических и необычных местах, а также заглянули в тайную кладовую Театральной галереи. В парке культуры и отдыха Талалихина Подольского округа рассказали о тех, кому установлены памятники. Интересные факты об истории города услышали гости экскурсии по скверу Зайцева и Коломенскому кремлю в Коломне. В парке «Набережная имени Менделеева» Дубны экскурсанты увидели крупнейшую в Европе таблицу Менделеева, узнали об истории главного наукограда СССР и современной России.

В парке Малевича Одинцовского района гости ознакомились с арт-объектами выставки современного искусства. Экскурсанты парка усадьбы Кривякино Воскресенского городского округа совершили две экскурсии, посвященные миру литературы. Посетители узнали много интересного во время экскурсии по парку имени Олега Степанова в Серпухове. В парке культуры и отдыха Николая Островского Ступинского округа гости услышали рассказ о знаменитостях, связанных с историей этого места.

Прогулка с рассказом ждала гостей экскурсии по набережной в Солнечногорске. О раменских землях и истории парка поведали на экскурсии в Раменском парке. С археологическим памятником федерального значения познакомили экскурсантов в парке «Городок» Рузского района.

В парке усадьбы Фряново в Щелкове гости услышали, как создавались парки в три века назад, чем отличается английский парк от французского и почему там обычно сажали липу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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