Бесплатные экскурсии ко Дню туризма прошли в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

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Всемирный день туризма отмечают 27 сентября. Опытные гиды в честь праздника провели бесплатные экскурсии в парке усадьбы Кривякино. Участники смогли узнать много нового и погрузиться в историю этого места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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