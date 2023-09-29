Бесплатные экскурсии ко Дню туризма прошли в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске
Бесплатные экскурсии прошли в Воскресенске в День туризма. Жителям и гостям города рассказали об истории парка и усадьбы Кривякино.
Всемирный день туризма отмечают 27 сентября. Опытные гиды в честь праздника провели бесплатные экскурсии в парке усадьбы Кривякино. Участники смогли узнать много нового и погрузиться в историю этого места.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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