Бесплатные экскурсии и выставки проведут в Подмосковье 27 сентября

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«Подмосковные музеи, дома культуры и библиотеки подготовили для посетителей немало сюрпризов. Среди них бесплатные обзорные и виртуальные экскурсии, викторины, выставки, презентации, познавательно-развлекательные программы и интерактивные занятия», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Например, в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 27 сентября пройдет акция «День туризма» с бесплатным входом почти на все выставки и экспозиции.

В Серпуховском историко-художественном музее для работников туристической сферы организуют бесплатное посещение постоянной экспозиции, выставок основного здания музея и экскурсии по выставке «Юсуповы. Род, история, коллекции» по льготной цене. Воспользоваться этой возможностью можно при предъявлении удостоверения или по спискам от туристических организаций.

В историко-литературном музее-заповеднике Пушкина подготовили интерактивно-познавательную программу «Но детских лет люблю воспоминанье» для юных посетителей. Она включает обзорную экскурсию по усадьбе Вяземы и театрализованное интерактивное занятие. Дети узнают интересные факты о пребывании Пушкина в Захарове и смогут стать актерами, воссоздав образы поэта и его близких.

Также бесплатные экскурсии пройдут в Рузском краеведческом музее, Люберецком краеведческом музее, Культурно-эстетическом центре Дзержинского, Ленино-Снегиревском музее Истры, Щелковском историко-художественном музее, Фряновском историко-краеведческом музее, Орехово-Зуевском городском музее, Ликино-Дулевском краеведческом музее и других организациях.

Подмосковные библиотеки организовали виртуальные экскурсии и путешествия, игровые и познавательно-развлекательные программы, выставки, презентации.

Опытные экскурсоводы проведут бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня туризма в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Реутове, Зарайске, Истре, Клину, Щелкове, Мытищах, Подольске и других городах Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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