Бесплатные автобусы отвезут гостей на фестиваль в Больших Вяземах

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что автобусы приступят к работе уже сегодня. Бесплатно добраться до фестиваля можно будет от остановочного пункта «Станция Голицыно».

Все автобусы прошли необходимый предрейсовый контроль: специалисты технической службы проверили системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. Водители, которые сядут за руль, прошли инструктаж по соблюдению ПДД и культуре обслуживания пассажиров.

На фестивале планируются выступления известных российских актеров и поэтов, доступ к микрофону получат все желающие чтецы. Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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