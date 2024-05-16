Бесплатные автобусы довезут участников акции «Лес будущего» до площадки в Дмитрове

В честь участницы Брестского подполья Зои Смирновой в гимназии № 17 в Химках открыли Парту Героя. Право сидеть за ней получат учащиеся-активисты и отличники.

В годы Великой Отечественной войны ребенком Зоя Павловна разносила газеты, листовки, сводки Советского информационного бюро, которые ей упаковывали вместе с хлебом или другими продуктами. Неоднократно наблюдала за улицей, сидя на крыше, пока в квартире находились подпольщики.

После окончания войны она закончила школу с золотой медалью. Около 30 лет женщина проработала на химкинском «Энергомаше». Среди ее наград - медаль в честь Великой Победы и медаль Жукова.

«История нашей уважаемой Зои Павловны поражает до глубины души! Нам рассказали, что в конце января 1944 года в связи с угрозой ареста мама девочки вынуждена была уйти из города. Зоя Павловна вместе с бабушкой ушли в партизаны. А уже годом позже она вернулась в Брест и вместе со своей семьей встретила Победу», - поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

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