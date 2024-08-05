05 августа 2024, 10:59

Бесплатные автобусы до фестиваля «Славянское подворье» запустят в Подольске

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Пятнадцатый областной фестиваль «Славянское подворье» пройдет на территории усадьбы Дубровицы в Подольском городском округе. Для гостей запустят бесплатные автобусы от микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная, а также со станции МЦД-2.

Глава городского округа Григорий Артамонов провел профильный час по вопросам культуры. На заседании со специалистами администрации обсудили подготовку к московскому областному фестивалю «Славянское подворье» в Дубровицах. Его планируют провести более масштабно: площадку расположат рядом с Певческим полем, увеличат количество посадочных мест на трапезной улице. Также расширится культурная программа. Для гостей организуют бесплатный общественный транспорт из микрорайонов округа.

«Постараемся предусмотреть все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Позаботимся о подъездных путях, дорожной и общественной безопасности, организуем парковочную зону для 1,5 тысяч машин. С ресурсниками отработаем возможность размещения единой передвижной электростанции», - сказал Григорий Артамонов.

В прошлом году фестиваль «Славянское подворье» посетили более 42 тысяч человек, в этом году ожидают еще больше посетителей. За 15 лет мероприятие стало популярным и долгожданным.

Власти городского округа перекроют временный мост в деревне Кутьино, а также организуют дополнительный транспорт из микрорайонов Климовск, Кузнечики, Силикатная, а также со станции МЦД-2 Подольск. Обращение уже отправлено в профильное министерство.

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Подольск Фестивали
05 августа 2024, 12:05
Вторую смену ликвидируют еще в 42 школах Подмосковья с сентября
Медиасток.рф
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В сентябре в подмосковные школы придут свыше 40 тысяч первоклассников, в 42 учреждениях избавятся от второй смены, а в День знаний в парках проведут праздничные мероприятия. О том, как идет подготовка к новому учебному году, рассказал глава Минобразования региона Илья Бронштейн на заседании правительства.

По словам министра, в этом году в Подмосковье откроют 39 новых школ, где создадут 38 тысяч мест. Благодаря им 42 учреждения смогут избавиться от второй смены, на более удобный график обучения перейдут 10 тысяч ребят. Для детей 1 сентября проведут праздники в 80 парках. В этот день для них запланировали более 400 мероприятий.

Для привлечения учителей на работу в Подмосковье работает Центра развития карьеры. С начала года там рассмотрели более 25 тысяч резюме. С наиболее подходящими и заинтересованными кандидатами подписали более двух тысяч предложений о работе. Добиться заметного притока специалистов помогли меры поддержки, объяснил Бронштейн.

«Основная мера поддержки, которая обеспечивает приток - это компенсация аренды жилья. На конец учебного года ей пользовались 3,5 тысячи учителей. Из тех, кто сейчас приходит, многие также воспользуются этой поддержкой», - сказал он.

Бронштейн также добавил, что в этом году Подмосковье направило на обновление фонда учебной литературы 3,2 миллиарда рублей. Обеспеченность книгами школ сейчас составляет 99%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще семи кластеров по программе «Профессионалитет». Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Строительство Школьники
05 августа 2024, 12:04
Андрей Воробьев: началась финальная стадия строительства главной детской больницы Подмосковья
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Завершающая стадия строительства главной детской больницы началась в Подмосковье, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В клинике, место для которой выбрали в Красногорске, будут проводить самые высокотехнологичные операции.

«Мы находимся на завершающей стадии сдачи большого детского госпиталя в Красногорске», - подчеркнул Воробьев на заседании областного правительства.

Клинику построили за три с небольшим года, уточнил он.

Это будет самая многопрофильная в Московской области детская больница с 18 ключевыми отделениями. Трудоустроят около 500 специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Больницы Андрей Воробьев
05 августа 2024, 12:02
Выставка о героях СВО открылась в галерее имени Коробкова в Лобне
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В художественной галерее имени Коробкова в Лобне началась выставка «Новые герои Подмосковья». Картины посвящены памяти погибших участников специальной военной операции.

В экспозиции представлены 35 картин от подмосковных художников. Выставка «Новые герои Подмосковья» будет работать до 30 августа в галерее имени Владимира Коробкова по адресу: улица Ленина, дом № 16.

«Картины здесь не просто красивые - в них заложен смысл. Погрузитесь в мир искусства и ощутите эмоции, которые вызывают эти работы», - написала в Telegram-канале глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Организовал выставку «Фонд культурных инициатив» Московской области при поддержке правительства региона, Фонда президентских грантов и Союза журналистов Подмосковья. 16 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Лобня
05 августа 2024, 12:00
Десять дворов благоустроят в Серпухове летом
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В Серпухове продолжается благоустройство дворов. В этом году приведут в порядок территории на 10 адресах. Пожелания жителей были учтены.

Около дома № 114 на улице Советская и дома № 165В на улице Ворошилова заменят асфальт, пешеходные дорожки, подготовят детскую площадку и увеличат парковочные места. Подрядчик начал работать две недели назад.

Уже завершилось благоустройство во дворах домов № 27 и № 29 на улице Физкультурная, а также в районе домов № 25 и № 27 на улице Текстильная, № 6 и № 8 на Оборонном переулке и около дома № 1 на улице Пушкина.

Модернизация покрытий закончена у дома № 36 на улице Луначарского, у домов № 2, № 4А и № 6 на улице Дальняя, в пяти дворах на улице Цеховая, у дома № 12 на Северном переулке и у дома № 95/12 на улице Подольская.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов

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