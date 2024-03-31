Бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства проведут в Химках

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар указала, что перед проведением прививки животных сначала осмотрит ветеринар. Если питомец болеет или только что переболел, лучше отложить процедуру, чтобы избежать возможных осложнений.

«А после прививки, пока формируется иммунитет, организм питомца ослаблен, старайтесь минимизировать у него контакты с другими животными», - отметила Ольга Гончар.

Выездные вакцинации являются важной составляющей при профилактике бешенства домашних животных, так как позволяют охватить большое количество собак и кошек. Каждое вакцинированное животное учитывается в специальном журнале. Кроме того, делается отметка о вакцинации против бешенства в ветеринарном паспорте.

Ветеринары посетят несколько точек в Лунево, где проведут вакцинацию против бешенства: 6 апреля с 11:00 до 14:00 - в деревне Пикино, 13 апреля с 11:00 до 14:00 - в деревне Поярково, а 1 июня с 11:00 до 14:00 - в поселке Лунево.

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