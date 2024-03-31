31 марта 2024, 16:22

Бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства проведут в Химках

Администрация Химки г.о.
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Бесплатная профилактическая вакцинация против бешенства для мелких домашних животных пройдет в территориальном управлении Луневского городского округа Химок. Передвижные пункты вакцинации будут функционировать 6, 13 апреля, а также 1 июня с 11:00 до 14:00.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар указала, что перед проведением прививки животных сначала осмотрит ветеринар. Если питомец болеет или только что переболел, лучше отложить процедуру, чтобы избежать возможных осложнений.

«А после прививки, пока формируется иммунитет, организм питомца ослаблен, старайтесь минимизировать у него контакты с другими животными», - отметила Ольга Гончар.

Выездные вакцинации являются важной составляющей при профилактике бешенства домашних животных, так как позволяют охватить большое количество собак и кошек. Каждое вакцинированное животное учитывается в специальном журнале. Кроме того, делается отметка о вакцинации против бешенства в ветеринарном паспорте.

Ветеринары посетят несколько точек в Лунево, где проведут вакцинацию против бешенства: 6 апреля с 11:00 до 14:00 - в деревне Пикино, 13 апреля с 11:00 до 14:00 - в деревне Поярково, а 1 июня с 11:00 до 14:00 - в поселке Лунево.

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Химки Животные Вакцинация
31 марта 2024, 17:07
Круглый стол «Разговоры о спорте» провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках состоялся первый круглый стол «Разговоры о спорте». На нем отметили лучших воспитанников спортивной школы в этом учебном году.

В ходе обсуждения особое внимание уделили последним успехам химкинских фехтовальщиков, завоевавших свыше десяти медалей на чемпионате Московской области по фехтованию. Среди победителей - представители спортшколы олимпийского резерва Химок: Виктория Точенова, Даниил Песков, Савелий Лазарев и Кристина Ильина.

Участниками дискуссии стали первый вице-президент федерации фехтования Владимир Белов, заслуженный тренер России Юрий Семин, а также родители воспитанников спортшколы.

Лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул значимость массового спорта и физической культуры для формирования здорового образа жизни. Он также отметил важность совместных усилий родителей и тренеров в мотивации детей к занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
31 марта 2024, 16:55
Депутат Мособлдумы Черемисов принял участие в обсуждении проекта «Светлый город»
https://t.me/cheremisov_mk/4423
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов вместе с коллегами принял участие в выездном совещании Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Они обсудили реализацию проекта «Светлый город».

Специалисты провели оценку выполнения мероприятий проекта «Светлый город» в прошлом году и наметили планы на этот год. Кроме того, оценили эффективность деятельности организаций, занимающихся содержанием, эксплуатацией и текущим ремонтом систем наружного освещения муниципальных образований.

«Совместная работа Комитета - одна из важных составляющих при улучшении качества жизни граждан Подмосковья», - указал Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Депутаты Мособлдума
31 марта 2024, 15:39
Флаг Орехово-Зуева подняли на горе Айкуайвенчорр в Хибинах
Артем Становских
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Уроженец Орехово-Зуевского округа Артем Становских продолжает покорять вершины гор. На этот раз он побывал в походе по Хибинам.

По традиции на все восхождения Артем берет с собой флаг родного Орехово-Зуева. Теперь флаг подмосковного города развивается за полярным кругом - на горе Айкуайвенчорр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево
31 марта 2024, 15:22
Более 60 молодых боксеров приняли участие в турнире памяти Данилы Зудкова в Подмосковье
Администрация Орехово-Зуевский г.о.
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Юные боксеры из Подмосковья и Владимирской области собрались на турнире в память о Даниле Зудкове в Ликино-Дулева. В соревнованиях приняли участие более 60 молодых спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет.

Бокс, по мнению многих, является спортом для тех, кто обладает сильным духом и готов бороться до конца. Данила Зудков был именно таким человеком. Турнир, который прошел в спортивной школе «Феникс», был посвящен памяти всех героев, погибших в зоне СВО.

Все участники турнира демонстрировали жажду победы и готовность к борьбе, но только самые сильные оказались в числе победителей. Лидеров определяли после каждого поединка.

Турнир в память о Даниле Зудкове впервые прошел три года назад и сегодня стал крупным соревнованием, в котором участвуют спортсмены из Подмосковья и Владимирской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Спортсмены Бокс

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