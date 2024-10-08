Бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства провели в парке Реутова

Ветеринарные специалисты из Терветуправления № 5 напоминали владельцам о важности вакцинации как надежного способа защитить домашних животных от бешенства - смертельно опасного заболевания, передающегося через укусы и слюну зараженных животных. Вакцинация является простым и доступным методом профилактики, который может уберечь не только питомцев, но и их хозяев.

Начальник отдела по вопросам ликвидации самовольных недостроенных объектов и экологии администрации Реутова, Надежда Крылова, рассказала участникам мероприятия о действующем в Подмосковье законе об обязательной регистрации домашних животных. Зарегистрировать питомца можно через портал госуслуг, после чего владелец может установить чип.

Стоимость чипирования на выездном приеме составила всего 353 рубля 40 копеек, а сама процедура была бесплатной. Владельцы чипированных животных теперь могут быть спокойны: в случае потери питомца его будет легче найти благодаря установленному чипу.

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