Бесплатное занятие по дзюдо провели для молодежи в Дмитрове

Участники услышали лекцию об основах здорового образа жизни, отточили знание техники безопасности, сделали растяжку.

Затем началось занятие, на котором они познакомились с приемами и отработали их на практике.

«Наши молодежные центры ведут активную работу с молодежью не только в городе, но и во всем городском округе, давая возможность ребятам из деревень и поселков бесплатно заниматься спортом, творчеством, а также просто находить верных друзей и полезно проводить свое время» - отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Мастер-классы можно посетить по понедельникам, средам и пятницам в Икше. Телефон для справок: 8(917)5662579.

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