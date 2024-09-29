29 сентября 2024, 18:07

Бесплатное обследование провели для жителей Мытищ в поликлинике № 1

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День открытых дверей прошел в Мытищинском центре амбулаторной онкологической помощи 28 сентября. Жители смогли пройти бесплатное углубленное обследование организма.

Горожане прошли комплексное обследование со сдачей анализов, снятием кардиограммы, рентгенодиагностикой и ультразвуковым исследованием по показаниям. Все желающие также сдали тест на рак простаты. Акция «Онкоскрининг» позволила людям старше 18 лет пройти бесплатное углубленное медицинское обследование без предварительной записи за один день. Более 700 жителей региона уже поучаствовали в этой акции с начала года. У 30 обратившихся выявили онкологию на ранней стадии.

Для прохождения обследования необходимо обратиться по адресу: улица Воровского, дом № 2, поликлиника № 1, 8 этаж. При себе пациенты берут паспорт, полис обязательного медицинского страхования регионального образца и страховой номер индивидуального лицевого счета.

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Больницы Мытищи Болезни Врачи
29 сентября 2024, 17:15
Юристы провели бесплатный прием жителей в Лосино-Петровском
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Жители городского округа Лосино-Петровский получили бесплатную помощь от юристов из коллегии адвокатов Подмосковья. Встречи прошли в местном отделении партии «Единая Россия».

На вопросы жителей ответил Кирилл Фадеев из коллегии адвокатов Московской области «Вячеслав Блинов и партнеры». Он рассказал про оформление аренды помещений: какие нужны документы, на что стоит обратить внимание, как минимизировать риски; разрешение споров в сфере ЖКХ: как правильно рассчитывать тариф при оплату ЖКУ за коммунальные услуги, а также уточнил, как зафиксировать бездействие правоохранительных органов и отстоять свои права.

Отметим, любой житель округа может обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» в доме № 9 на Северной улице или по телефону: 8 (967) 066-58-80.

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Лосино-Петровский
29 сентября 2024, 15:37
Посвященный роману «Они сражались за Родину» урок провели для школьников Химок
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Открытый урок к 55-летию публикации романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» прошел в городском округе Химки. Лекцию о произведении и его авторе пришли послушать школьники, участники клуба «Активное долголетие» и депутаты муниципалитета.

Мероприятие, приуроченное к 55-летию выхода в свет романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» состоялось в галерее имени Горшина в Химках. Открытый урок объединил школьников и пенсионеров из клуба «Активное долголетие». Лекцию также посетила муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Роман напоминает нам о цене победы, о героизме наших предков, о том, как важно помнить свою историю и передавать ее следующим поколениям», - отметила она.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Важно воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении, чтобы наши дети и внуки знали и чтили подвиг своих предков, были готовы защищать свою страну, как это делали герои романа „Они сражались за Родину“», - подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Она также добавила, что благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений» в округе проводят патриотические мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками специальной военной операции и многое другое.

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Химки Патриотизм
29 сентября 2024, 13:21
Сотрудники библиотеки в Икше представили посетителям старинные экспонаты
Икшанская библиотека
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Сотрудники Икшанской библиотеки провели экскурсию «Дмитровский край», на которой рассказали об истории поселка и его окрестностей. В фонде хранятся старинные иконы, книги и печатные машинки.

Икшанская поселковая библиотека - это информационный и культурный центр поселка. Фонд насчитывает более 20 тысяч печатных изданий: энциклопедические и справочные книги, литература для вузов, средне-специальных учреждений и школ, а также православные книги, отдел искусств и живописи.

В библиотеке обустроены современный компьютерный зал, где созданы все условия для обучения, досуга и творчества.

Помимо этого, функционирует краеведческий музей истории Икши, где собраны уникальные экспонаты: глиняные горшки, крынки, чугунки, толкушки, коромысло, веретено, люлька, счеты, печатная машинка и старинные иконы.

«Музей - это хранитель памяти, а историческая память важна и необходима. Когда смотришь на эти экспонаты, как будто колесо истории повернулось, и мы попадаем в совсем другие времена», - поделилась своими мыслями сотрудник библиотеки с участниками экскурсии.

Недавно сотрудники музея провели экскурсию.

«Я уже не первый раз посещаю наш библиотечный музей, но каждый раз, приходя сюда, открываю для себя что-то новое. Этот музей охватывает все периоды истории нашего поселка - от самых древних времен до наших дней. От многообразия представленных здесь инструментов быта и обихода захватывает дух!» -поделилась впечатлениями жительница Икши.

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Экскурсии Дмитров
29 сентября 2024, 13:20
Овощные наборы передали 200 одиноким пенсионерам в Дмитрове
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Одиноким пенсионерам в Дмитрове передали по 45 килограммов овощных наборов на зиму. Благотворительную акцию проводят по инициативе главы городского округа Ильи Поночевного.

Благотворительную акцию проводят совместно с аграриями. «Борщевые» наборы получили 200 пенсионеров, которые состоят на учете в Окружном управлении социального развития № 23 Министерства социального развития Московской области и находятся на обслуживании в Дмитровском комплексном центре социального обслуживания населения.

Более девяти тонн предоставили ООО «Дмитровские овощи» и ООО «МосАгроФуд-Д». В составе 45-килограммового набора - 25 килограммов картофеля, 10 килограммов капусты и по пять килограммов свеклы и моркови.

«Заботиться о тех, кто в этом по-настоящему нуждается, - наша первоочередная задача. Я рад, что дмитровские аграрии не только самые передовые в Подмосковье, но и самые неравнодушные - предприятия „Дмитровские овощи“ и „МосАгроФуд-Д“ откликнулись и поделились урожаем», - прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Студенты-волонтеры из Дмитровского техникума доставили овощи, а молодежное движение «FastCarsDmitrov», мотоклуб «Ночные волки», члены организации «Боевое братство» и служба благоустройства предоставили транспот.

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Пенсионеры Дмитров

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