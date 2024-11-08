Бесплатная юридическая консультация для участников СВО и их семей состоится 25 ноября в Павловском Посаде

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения заработало в Детском медцентре имени Рошаля в Красногорске. Оно стало первым в своем роде в регионе.

В отделении рентгенохирургических методов будут проводить плановую и экстренную помощь детям с врожденными пороками сердца, тромбами, стенозами и другими заболеваниями. По словам главврача медучреждения Татьяны Шаповаленко, его оснастили двумя рентгеноперационными и современными ангиографическими комплексами.

«Такое высокотехнологичное оборудование дает возможность проведения сложных внутрисосудистых операций у детей с кардиохирургической и нейрохирургической патологиями. Возможности КТ навигации и 3D визуализации позволяют врачам точно управлять микроинструментами и значительно снижают риски при проведении хирургического вмешательства», - сказала она.

Клинический центр имени Рошаля стал флагманским проектам Подмосковья, координирующим все детские медучреждения региона. Там работают профессионалы со всей страны. Ежегодно помощь в центре будут получать свыше 150 тысяч юных пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.