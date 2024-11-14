Бесплатная вакцинация от гриппа продлится в Балашихе до 1 декабря

По словам врача-эпидемиолога Балашихинской больницы Алины Алиевой, на сегодняшний день в мобильном комплексе от гриппа вакцинировались почти две тысячи человек, от пневмококковой инфекции - около 390. Прививка будет проведена после осмотра медработником и при отсутствии противопоказаний. Граждане смогут выбрать одну из вакцин: «Совигрипп», «Флю-м» или «Гриппол плюс», а также вакцину «Превенар-13» против пневмококковой инфекции.

Кроме того, привиться от гриппа можно и в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо записаться к терапевту через портал госуслуг, инфоматы или по телефону 122. После осмотра врач направит в прививочный кабинет.

Мобильные комплексы для проведения вакцинации работают на станции Салтыковской с 18 20 ноября с 09:00 до 14:00, на станции Заря с 21 по 23 ноября с 09:00 до 14:00, на станции Кучино с 25 по 27 ноября 09:00 до 14:00, в микрорайоне Сакраменто 28 ноября с 09:00 до 14:00, на станции Железнодорожной 30 ноября с 09:00 до 14:00.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Это отличная возможность защитить себя и своих близких от сезонных заболеваний.

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