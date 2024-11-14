14 ноября 2024, 15:55

Бесплатная вакцинация от гриппа продлится в Балашихе до 1 декабря

Пресс-служба администрации Балашихи
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Прививочная кампания от гриппа продолжается в Балашихе, она будет проходить весь ноябрь. В четверг, 14 ноября, горожане смогут вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции в мобильном комплексе, расположенном возле МФЦ на улице Советской, с 09:00 до 14:00. Работа мобильного комплекса продлится три дня.

По словам врача-эпидемиолога Балашихинской больницы Алины Алиевой, на сегодняшний день в мобильном комплексе от гриппа вакцинировались почти две тысячи человек, от пневмококковой инфекции - около 390. Прививка будет проведена после осмотра медработником и при отсутствии противопоказаний. Граждане смогут выбрать одну из вакцин: «Совигрипп», «Флю-м» или «Гриппол плюс», а также вакцину «Превенар-13» против пневмококковой инфекции.

Кроме того, привиться от гриппа можно и в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо записаться к терапевту через портал госуслуг, инфоматы или по телефону 122. После осмотра врач направит в прививочный кабинет.

Мобильные комплексы для проведения вакцинации работают на станции Салтыковской с 18 20 ноября с 09:00 до 14:00, на станции Заря с 21 по 23 ноября с 09:00 до 14:00, на станции Кучино с 25 по 27 ноября 09:00 до 14:00, в микрорайоне Сакраменто 28 ноября с 09:00 до 14:00, на станции Железнодорожной 30 ноября с 09:00 до 14:00.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Это отличная возможность защитить себя и своих близких от сезонных заболеваний.

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Здравоохранение Грипп Медицина Балашиха
14 ноября 2024, 16:06
Рекультивацию бывшего мусорного полигона в Шатуре завершат к 15 ноября
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В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2022 году стартовала рекультивация мусорного полигона «Шатурский». Все работы завершат к 15 ноября.

В городском округе Шатура на бывшем полигоне обустроили систему сбора фильтрата. Установка дегазации дожжет свалочный газ на площадке. Ее уже засыпали плодородным грунтом и засеяли травами. Неприятные запахи больше не будут беспокоить жителей муниципалитета.

«Запах поможет устранить непосредственно тело полигона: послойная укладка, мембраны, специальные материалы, которые при этом применяются. Количество оставшегося свалочного газа будет недостаточно для создания значимых неудобств нашим жителям», - пояснил заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

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Полигоны Шатура Мусор
14 ноября 2024, 16:06
Резиденты ОЭЗ «Дубна» получили 600 млн рублей льготных займов в этом году
ПСК Фарма
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Резиденты особой экономической зоны «Дубна» получили почти 600 миллионов рублей льготных займов в этом году. Кредиты промышленным предприятиям выдали федеральный подмосковный Фонды развития промышленности.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в реализацию проектов ОЭЗ «Дубна» превышает 1,6 миллиардов рублей.

«Реализация инвестпроектов на территории ОЭЗ „Дубна“, поддержанных льготными займами ФРП Московской области и ФРП РФ, позволит создать порядка 160 рабочих мест для жителей муниципалитета, - добавила Зиновьева.

Фонд развития промышленности может предоставить льготный заем от 10 до 150 миллионов рублей, при этом общий бюджет проекта должен превышать 14,5 миллионов рублей для покупки оборудования и 62,5 миллионов для программы импортозамещения.

Предприятие может получить заем на срок до семи лет с процентной ставкой от 1 до 5%. Также компании могут претендовать на компенсацию процентов по кредитам на приобретение или создание основных средств организации.

«Особенно выгодно пользоваться кредитами, которые предоставляет наш фонд, при быстро растущей инфляции и возрастающей ключевой ставке, что удорожает стоимость кредитов для бизнеса. Мы же предлагаем компаниям иные условия - максимально льготная ставка фиксируется ФРП МО на весь срок займа и не зависит от изменения ключевой ставки ЦБ», - рассказал директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин.

Инвестиции Дубна Кредиты Бизнес Промышленность
14 ноября 2024, 15:56
Еще 16 сирот из Шатуры получат сертификаты на жилье в 2025 году
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В городском округе Шатура в текущем году 22 сироты уже обеспечили квартирами: четверо получили на основании аукциона, а 18 человек — по жилищным сертификатам. Еще 16 детям вручат сертификаты на жилье в 2025 году.

Чаще всего молодые люди отдают предпочтение жилищному сертификату. Он позволяет человеку самостоятельно выбрать подходящую квартиру, процедура поиска и оформления занимает меньше времени. При этом администрация и органы опеки контролируют чистоту сделки при приобретении жилья.

«У сироты есть право выбора квартиры в любом городском округе Московской области. Сирота может добавить свои личные средства и купить не только однокомнатную квартиру, но и двух- или трехкомнатную», - подчеркнула заместитель главы городского округа Шатура Наталья Федорова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Шатура Сироты
14 ноября 2024, 15:53
Более 20 мероприятий проведут в парках Подольска до 17 ноября
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Обширную программу различных активностей подготовили для жителей муниципалитета в трех парках Подольска. На этой неделе состоится более 20 бесплатных мероприятий для взрослых и детей.

Крупных областных и городских мероприятий на этой неделе проводиться не будет. Но в Детском парке, «Дубраве» и парке имени Виктора Талалихина состоятся игровые программы и мастер-классы, совместные пробежки для любителей здорового образа жизни, занятия по скандинавской ходьбе для участников клуба «Активное долголетие» и интеллектуальные викторины для детей.

Парки городского округа пользуются большой популярностью не только у жителей, но и у гостей из других регионов. Здесь есть много природных красот, архитектурных объектов и интересных памятников. Сотрудники учреждений культуры Подольска проводят в парках разнообразные краеведческие мероприятия и экскурсии.

Зону аттракционов закрыли до наступления теплой погоды, но впереди жителей Подольска и туристов ждет множество увлекательных новогодних программ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Подольск Парки

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