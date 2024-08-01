Бесплатная акция по выявлению гепатита B и С прошла в Котельниках

В этом году 43 педагога из Балашихи помогли выпускникам набрать 100 баллов на ЕГЭ. За проделанную работу учителя получат денежные выплаты от правительства Подмосковья.

Учитель русского языка и литературы из гимназии № 3 Татьяна Батурина подготовила четырех ребят, набравших 100 баллов на госэкзаменах. Один ее выпускник стал мультибалльником по двум предметам - русскому языку и литературе. Ее коллега из школы № 7 Ирина Шупикова также подготовила одного мультибалльника.

Учителя русского языка и литературы из школы № 3 Елена Калиниченко и Елена Мухина, Ирина Набатчикова, Людмила Жирякова из Балашихинского лицея выпустили по два стобалльника. Их коллега из школы № 5 Екатерина Абуздина - еще троих. Также четверо воспитанников учителя химии из Балашихинского лицея Елены Ковалевич получили 100 балов.

За высокие результаты педагоги по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева получат единовременную выплату - 150 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».