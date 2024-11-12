12 ноября 2024, 21:58

Беседы по безопасности дорожного движения провели в автосалонах в Одинцове

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На территории Одинцовского округа продолжают проводить социальный раунд по безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции провели раунд «Засветись!» в крупных автосалонах города.

Госавтоинспекторы вместе с дорожными полицейскими городского округа Власиха провели для посетителей и персонала автосалонов тематические беседы по безопасности дорожного движения.

Сотрудники обратили внимание на проблемы, связанные с пешеходами, которые незаметны для водителей на проезжей части в темное время суток. Полицейские напомнили, что световозвращатель - одно из важнейших и эффективных средств дорожной безопасности как для детей, так взрослых в вечернее время и в условиях недостаточной видимости. Правоохранители рассказали потенциальным водителям транспортных средств, что при вынужденной остановке вне населенных пунктов водители обязаны надевать световозвращающие жилеты.

По окончании беседы сотрудники Госавтоинспекции подарили всем участникам памятные тематические листовки и световозвращающие элементы.

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Одинцово Полиция
12 ноября 2024, 21:58
Ветерана МВД Георгия Анохина поздравили с Днем полиции в Истре
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Георгию Анохину 101 год и 37 из них он служил в органах внутренних дел. А до этого воевал в Великой Отечественной войне.

В июле 1941-го Георгий Анохин был зачислен в 173-ю стрелковую дивизию, в 1942 году его контузило, он получил тяжелое осколочное ранение. Весной 1943 - Георгия приняли в Грозненское общевойсковое училище. Когда через год он выпустился, его поставили руководить группой снайперов. Тогда он был в звании лейтенанта и очень скоро был представлен к ордену Александра Невского.

Службу в органах внутренних дел начал в 1949 году. И здесь построил успешную карьеру. Был начальника оперативно-розыскной заставы по борьбе с бандитизмом, сотрудником уголовного розыска, старшим следователем, начальником Отдела дознания, начальником Отделения Истры.

Такого человека многие захотели поздравить с праздником: начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вячеслав Большаков, заместитель начальника Управления морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Антон Масабо, врио начальника ОМВД России по г. о. Истра полковник полиции Равиль Кадыров, врио заместителя начальника ОМВД России по г. о. Истра - начальника ОРЛС капитан полиции Дарья Тихонова.

Гости подарили ветерану особый подарок - китель образца 70-х годов, его специально сшили для полковника. Георгий Анохин показал пришедшим свой кабинет и поделился секретом долголетия: «Любите себя, близких своих, делайте добрые поступки и будете жить долго».

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Праздники Истра Ветераны
12 ноября 2024, 21:54
Тендер на реконструкцию котельной № 10 объявили в Лотошине
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме реконструкцию котельной № 10 объявили в Лотошине. Все работы необходимо завершить 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит разработать проектную и рабочую документации и реконструировать котельную № 10 в городском округе Лотошино, в деревне Ошейкино, 121, а затем поставить необходимое оборудование.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

Работа Лотошино конкурсы
12 ноября 2024, 21:46
Тендер на реконструкцию дороги в деревне Сабурово объявили в Красногорске
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на реконструкцию дороги объявили в Красногорске. Все работы необходимо завершить 2026 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит разработать проект, а также провести изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции автомобильной дороги в деревне Сабурово под Красногорском. Всего планируется обновить 450 метров дороги.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и профинансируют за счет средств бюджета региона.

Красногорск Дороги Работа конкурсы
12 ноября 2024, 21:39
Церемония принятия в ряды «Орлят России» прошла в поселке Горки-2
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Атмосфера праздника воодушевляла первоклассников на торжественном посвящении в ряды «Орлят России». Церемония прошла в актовом зале образовательного учреждения в поселке Горки-2.

Поздравить первоклассников собрались учителя и родители. Ребята произнесли клятву «Орлят России», и ученикам вручили нагрудные значки и удостоверения, которые традиционно символизируют принадлежность к содружеству.

«Мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации. Затем ученики первых классов представили свои команды, дали слово всегда приходить на помощь друг другу, произнесли клятву орлят и пообещали ее исполнять», - рассказал начальник территориального управления Горское Илья Киреев.

«Орлята России» является первой ступенью Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Программа разработана в ходе реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и направлена на развитие социальной активности школьников младших классов и создание условий для воспитания неравнодушных, устремленных к знаниям и спортивным достижениям ребят.

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Одинцово Дети

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