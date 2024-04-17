Беседы о пожарной безопасности провели в Пушкино

По словам заместителя начальника подразделения 263-й пожарно- спасательной части Анатолия Азимова, подобные профилактические мероприятия спасатели проводят регулярно, чтобы научить людей действовать слаженно и без паники в любой экстремальной ситуации.

«Огнеборцы объяснили гражданам, как можно потушить пламя средствами пожаротушения, а также что можно использовать, если их нет под рукой. Специалисты подчеркнули, что ни в коем случае нельзя поджигать сухую растительность. Кроме того, работники подразделения раздали жителям памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», - рассказал Азимов.

Урок от пожарных особенно понравился детям, ведь спасатели разрешили малышам забраться в кабину пожарного автомобиля и примерить пожарные каски.

«Самые маленькие жители поселка смогли почувствовать себя настоящими укротителями огня. Больше всего детям понравилось тушить условные возгорания с помощью огнетушителя и пожарного ствола. В конце мероприятия жильцы поблагодарили наших пожарных и пообещали приглашать их как можно чаще в гости», - заключил Азимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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