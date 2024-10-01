01 октября 2024, 17:47

Беседы и кинопоказы прошли в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Патриотические мероприятия состоялись в учреждениях культуры городского округа Воскресенск. Они были посвящены Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией,

В библиотеке города Белоозерский для воспитанников лицея № 23 прошел исторический час «Донбасс и Россия - общая история». Ребятам рассказали об исторической общности новых регионов с Россией и важных событиях их истории. Беседу «Мы вместе» провели для учеников старших классов Виноградовской школы. После интересного разговора школьникам показали социальный ролик «Донбасс - Россия навсегда».

Ветеран боевых действий в Афганистане, член общественной организации «Своих не бросаем» Евгений Пряничников выступил в ходе патриотического часа «Мы едины. Мы непобедимы. Россия и Донбасс» в Центральной библиотеке. Для участников встречи состоялся показ отрывка из картины Дениса Снеткова «Донбасс 2022. Земля битого кирпича».

Патриотические мероприятия прошли и в других населенных пунктах округа. А члены клуба «Неравнодушные» собрали для участников СВО гуманитарный груз.

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Праздники Воскресенск Патриотизм
01 октября 2024, 16:43
Клуб «Активное долголетие» в Можайске принял участие в образовательной акции
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Недавно стартовала ежегодная физико-техническая контрольная «Выходи решать!», предоставляющая уникальную возможность для участников проверить свои знания и погрузиться в увлекательный мир науки. Это масштабное образовательное событие, направленное на популяризацию научной деятельности в России, уже шестой год подряд объединяет тысячи людей со всей страны.

Светлана Михайловна Левитина, участница проекта «Активного долголетия» и педагог с 61-летним стажем, впервые приняла участие в этой акции. «Я считаю, что это правильно, так как человек должен быть всесторонне развит», - поделилась она своими впечатлениями.

От Можайского городского округа в этом году контрольную написали два человека, которые активно участвуют в жизни муниципалитета. «Активное долголетие» ежегодно принимает участие в физико-технической контрольной с момента основания проекта пять лет назад. Задачи, как правило, соответствуют образовательной программе 8-9 классов. Участники решают задания, делятся впечатлениями и обсуждают результаты. Лидия Викторовна Короткова, заведующая отделением ГБУСО МО «КЦСОР Можайский», отметила, что такие акции вызывают огромный интерес у старшего поколения.

Таким образом, участие пожилых людей в физико-технических контрольных - это шаг к их интеграции в современное общество и возможность поддерживать интеллектуальную активность.

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Активное долголетие Можайск
01 октября 2024, 16:36
Выставка картин местных художников открылась в Раменском
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Экспозицию работ художников из Раменского и других городов округа «Очей очарованье» открыли в выставочном зале ДК «Сатурн». Она будет работать до середины октября.

Посетители уже успели оценить новую экспозицию, назвав ее «душевной, уютной, камерной». Здесь представлены живописные виды природы, портреты людей и домашние натюрморты.

Также художники изобразили уютные уголки родного края. Отзывы посетители оставляют в специальной книге.

Выставка будет работать до 13 октября. При этом понедельник и вторник - выходные дни.

Отметим, что в выставочном зале регулярно проходят выставки работ не только художников, но и скульпторов, и мастеров декоративно-прикладного искусства.

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Выставки Картины Художники Раменское
01 октября 2024, 15:55
Концерт ко Дню пожилых людей прошел в доме культуры в Наро-Фоминске
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
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Праздник, посвященный международному Дню пожилых людей, состоялся в доме культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске. Для гостей подготовили интересную концертную программу.

Посмотреть выступление творческих коллективов пришли горожане, которые внесли значительный вклад в развитие округа. Для них в этот вечер прозвучало множество поздравлений и слов благодарности. Концерт стал хорошим поводом проявить заботу и внимание, подарить частичку души и поддержать людей старшего возраста.

«За вашими плечами - богатый жизненный опыт. Вы - живая связь поколений, хранители добрых традиций и моральных ценностей нашего общества, надежная опора детей, внуков и правнуков», - обратился к пришедшим на праздник глава муниципалитета Роман Шамнэ. Он поблагодарил пожилых людей за многолетний труд, мудрость и терпение, отметив что они регулярно участвуют в развитии округа, общественной и культурной жизни.

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Наро-Фоминск Праздники Ветераны
01 октября 2024, 15:24
Презентация книги о почетных жителях прошла в Наро-Фоминске
Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
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Долгожданное издание «Почетные граждане земли Наро-Фоминской» было представлено жителям округа. Презентация состоялась в зале заседаний администрации Наро-Фоминска.

Работа над созданием книги стартовала в декабре 2023 года. Инициативная группа собрала более 130 историй и биографий выдающихся жителей округа, от маршала Георгия Жукова до современных деятелей промышленной, военной, культурной, и социальных сфер.

Глава городского округа Роман Шамнэ назвал выпуск издания глубоко символичным, поскольку он был приурочен к предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. «Все герои книги внесли и продолжают вносить свой вклад в победные свершения нашей великой страны»,- отметил руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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