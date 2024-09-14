Беседу об опасности вредных привычек провели для школьников в Можайске

В ходе встречи ребята активно обсуждали, что такое «вредная привычка» и какие формы она может принимать. Учащиеся единогласно признали, что самыми пагубными привычками являются курение, распитие спиртных напитков и употребление наркотических веществ. Эти темы вызвали живой интерес и бурные обсуждения среди школьников.

На второе место в списке вредных привычек участники поставили компьютерную зависимость, что является следствием информационного и технологического века. Подростки отметили, что избавиться от зависимости и «игромании» бывает особенно трудно.

Третье место в рейтинге самых вредных привычек заняло употребление фастфуда. Школьники обсудили, какой вред организму наносят еда быстрого приготовления, чипсы и газированные напитки.

В завершение встречи участники сделали важный вывод: изменения к лучшему нужно начинать с себя. Это мероприятие стало не только источником полезной информации, но и стимулом для личностного роста и здорового образа жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».