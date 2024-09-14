Беседу об опасности вредных привычек провели для школьников в Можайске
В средней общеобразовательной школе «Гармония» состоялась информационно-профилактическая встреча под названием «Мы выбираем ЖИЗНЬ!», организованная сотрудниками Можайской библиотеки. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности учащихся о вредных привычках и их последствиях.
В ходе встречи ребята активно обсуждали, что такое «вредная привычка» и какие формы она может принимать. Учащиеся единогласно признали, что самыми пагубными привычками являются курение, распитие спиртных напитков и употребление наркотических веществ. Эти темы вызвали живой интерес и бурные обсуждения среди школьников.
На второе место в списке вредных привычек участники поставили компьютерную зависимость, что является следствием информационного и технологического века. Подростки отметили, что избавиться от зависимости и «игромании» бывает особенно трудно.
Третье место в рейтинге самых вредных привычек заняло употребление фастфуда. Школьники обсудили, какой вред организму наносят еда быстрого приготовления, чипсы и газированные напитки.
В завершение встречи участники сделали важный вывод: изменения к лучшему нужно начинать с себя. Это мероприятие стало не только источником полезной информации, но и стимулом для личностного роста и здорового образа жизни.
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