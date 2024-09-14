14 сентября 2024, 18:16

Беседу об опасности вредных привычек провели для школьников в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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В средней общеобразовательной школе «Гармония» состоялась информационно-профилактическая встреча под названием «Мы выбираем ЖИЗНЬ!», организованная сотрудниками Можайской библиотеки. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности учащихся о вредных привычках и их последствиях.

В ходе встречи ребята активно обсуждали, что такое «вредная привычка» и какие формы она может принимать. Учащиеся единогласно признали, что самыми пагубными привычками являются курение, распитие спиртных напитков и употребление наркотических веществ. Эти темы вызвали живой интерес и бурные обсуждения среди школьников.

На второе место в списке вредных привычек участники поставили компьютерную зависимость, что является следствием информационного и технологического века. Подростки отметили, что избавиться от зависимости и «игромании» бывает особенно трудно.

Третье место в рейтинге самых вредных привычек заняло употребление фастфуда. Школьники обсудили, какой вред организму наносят еда быстрого приготовления, чипсы и газированные напитки.

В завершение встречи участники сделали важный вывод: изменения к лучшему нужно начинать с себя. Это мероприятие стало не только источником полезной информации, но и стимулом для личностного роста и здорового образа жизни.

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Школьники Можайск
14 сентября 2024, 18:26
Режиссер Алексей Чадов снимет фильм об искусственном интеллекте в Шатуре
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Фильм «(Не)искусственный интеллект» снимает в Шатуре режиссер и актер Алексей Чадов. В съемках поучаствуют жители округа.

Одной из локаций фильма Алексея Чадова станет лагерь «Терра Ностра». Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий познакомился со съемочной группой.

«Алексей и его команда под впечатлением от нашего края. Говорят, такие локации еще поискать! А мы всегда рады гостям. Выкроим время - обязательно покажу самые живописные уголки округа», - поделился Николай Прилуцкий.

В съемках поучаствуют и жители Шатуры. На съемочной площадке удастся побывать и детям.

Отметим, что фильм «(Не)искусственный интеллект» расскажет об отличиях робота от человека и вечных ценностях. Зрители увидят семейную комедию в 2025 году.

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Искусственный интеллект Фильмы Шатура
14 сентября 2024, 17:47
Схему движения изменят на время ремонта дороги Дубровицы — Луковня в Подольске
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В Подольске реконструируют автомобильную дорогу Дубровицы — Луковня. Для обновления полотна необходимо будет ввести реверсивное движение на этом участке.

Для старта реконструкции пяти километров дороги Дубровицы - Луковня готово практически все. Почти завершили строительство бытового городка для рабочих. Идет согласование временной схемы организации дорожного движения.

«Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева проведем грандиозную работу на площади 37 тысяч квадратных метров. Расширим проезжую часть до двух полноценных полос, сделаем четыре автобусные остановки, освещение, водопропускные трубы. Предусмотрели устройство тротуаров от полутора до трех метров шириной», - прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Возведение дороги будет идти одновременно на нескольких участках по 400-500 метров. На этот период будет действовать реверсивный проезд со светофором.

Строительство должны закончить в третьем квартале 2025 года.

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Подольск Строительство Дороги
14 сентября 2024, 17:27
Мастер-класс по оказанию первой помощи провели для студентов в Дмитрове
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Преподаватель Дмитровского медицинского колледжа Ирина Александровна Едуш совместно со студентами провела мастер-класс по оказанию первой помощи для студентов Дмитровского института непрерывного образования. Мероприятие включило как теоретическую часть, так и практические упражнения.

Студенты изучили выполнение сердечно-легочной реанимации и остановку кровотечений. Эти навыки помогут им грамотно реагировать в критических ситуациях, когда своевременные и правильные действия могут предотвратить развитие серьезных осложнений и сохранить жизни.

Организатор мероприятия, депутат фракции «Единая Россия» Михаил Зернов, отметил важность подобных инициатив и добавил, что знания, полученные на мастер-классе, позволят ребятам грамотно среагировать в экстренных ситуациях.

Мастер-класс получил положительные отзывы от участников, которые подчеркнули значимость приобретенных знаний и выразили благодарность организаторам за возможность обучения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Дмитров
14 сентября 2024, 17:25
Работники культуры из Подольска побывали в творческой академии в Крыму
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Руководители учреждений Подольска стали участниками Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Там они обменялись опытом с коллегами из других регионов страны и повысили свою квалификацию.

Заместитель директора по развитию культурно-просветительского центра «Дубровицы» Елизавета Марушкей, заместитель директора Дома культуры имени Лепсе Наталия Бодаква, директор Дома культуры имени 1 мая Яна Гайша и директор Дома культуры «Молодежный» Ирина Талпа из Подольска побывали на втором потоке программы «Капитаны культуры».

В ее рамках участники развивают свои управленческие компетенции. В этом году повысить квалификацию приехали 124 работника сферы культуры со всей страны.

Участниками стали сотрудники организаций, подведомственных Минкультуры РФ, представители творческих объединений, профессионалы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.

Им рассказали о том, как развивать стратегическое мышление, управлять изменениями, быть лидерами и влиять на реализацию государственной культурной политики.

Отметим, что Академия творческих индустрий «Меганом» - это круглогодичная образовательная площадка для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида». Проект реализуют при поддержке Министерства культуры РФ.

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Подольск Минкультуры РФ

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