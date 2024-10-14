Беседу о значении взросления провели для студентов техникума в Дмитрове

Ребята говорили о действиях взрослого и ребенка, об осознанности поступков. Вместе участники мероприятия создали образ человека, имеющего активную жизненную позицию, ответственного за свои решения, уверенного в себе и целеустремленного.

Студенты пришли к выводу, что взрослые годы являются временем расцвета человека, самым долгим и важным этапом его жизненного пути. В этот период люди создают семьи и рожают детей, добиваются творческих, профессиональных и социальных успехов.

Одна из участниц беседы отметила, что новые обязанности появляются на каждом этапе взросления. Человек начинает отвечать не только за себя, но и за своих близких.

«Это волнительно, но каждый человек подсознательно ждет этой ответственности и надеется, что справится с ней на отлично», - сказал девушка.

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