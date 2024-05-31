31 мая 2024, 19:13

«Берите детей, друзей». Андрей Воробьев позвал жителей на День защиты детей в парки Подмосковья

Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области в преддверии Дня защиты детей рассказал о сюрпризах, которые ждут ребят. Завтра, 1 июня, все юные посетители парков получат мороженое, а кроме того, там будут работать аниматоры и аквагримеры. Также для них проведут множество увлекательных мастер-классов и спортивных состязаний.

«По традиции подготовили для ребят более 60 тысяч упаковок мороженого, чтобы раздать его в 60 парках Подмосковья», - написал Воробьев в своем Telegram -канале.

Например, в балашихинском парке «Пехорка» для детей проведут мастер-классы и различные игры, а «Маленький театр кукол» научит управлять куклами, IT-центр «Компас» - робототехнике.

Не менее насыщенная программа ждет и посетителей парка «Городок» в Рузе. Там пройдет квест «Навигатор» по следам динозавров» - ребята примут участие в настоящих археологических раскопках. Также интересно будет и парке «Скитские Пруды» Сергиево-Посадского городского округа.

«Начало акции в 12:00. Берите детей, друзей и приходите в парки наслаждаться „Летом в Подмосковье“», - пригласил всех на праздник губернатор Подмосковья.

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Праздники Дети Андрей Воробьев Парки
31 мая 2024, 19:19
Выездная администрация по вопросам ЖКХ прошла в поселке Назарьево
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Заместитель главы Одинцовского округа Александр Тесля вместе с жителями провел обход поселка Назарьево. На встрече обсудили ряд вопросов, которые касаются благоустройства, ЖКХ и содержания дорог.

Одной из тем стало состояние хоккейной коробки. Ежегодно здесь зимой заливают каток, а летом проводят футбольные матчи. Но состояние спортивного объекта поддерживается лишь силами местных жителей.

«В ходе инспекции мы зафиксировали ряд проблемных вопросов. К ним относятся качество питьевой воды в поселке Назарьево, ремонт покрытия на детской площадке в сквере у КДЦ „Назарьевский“, содержание сквера, хоккейной коробки и мемориала, находящегося в ведении культурно-досугового центра, закрытие кружков. Также обсудили закрытие единственного магазина в поселке, обустройство остановки на маршруте от Можайского шоссе до Назарьево, уборку центральной дороги и обустройство парковки у детского сада. Все проблемы передаем в работу профильным службам администрации», - сообщил Александр Тесля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Одинцово Благоустройство ЖКХ Дороги
31 мая 2024, 19:13
Газификацию 69 домов провели в Истре по президентской программе
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В городском округе Истра программой «Социальная газификация» воспользовались собственники 69 домовладений. Все подключения произвели за три последние недели мая.

Также за это время построили 10 газоотводов к домам. Кроме этого, начали работы в селе Онуфриево на улице Молодежная и в деревне Падиково на улице Полевая. Заявки от жителей по программе «Социальная газификация» продолжают приходить, за середину мая зафиксировано более 58 штук.

Кроме подводки газа к частному дому сотрудники проводят инструктаж о мерах безопасности и напоминают о том, что при проведении земляных работ в непосредственной близости от газопровода или над ним следует быть особенно осторожным. Потому что можно его легко повредить.

С начала года на территории Подмосковья произошло 105 случаев подобных повреждений. Из-за этого прекращалось газоснабжение более чем в двух тысячах частных домов и почти в 1,5 тысячи квартир.

Всего в городском округе Истра общее число домовладений, обеспеченных газом по президентской программе 2746.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Истра Социальная газификация
31 мая 2024, 19:13
Педагога из Истры номинировали на премию губернатора «Лучший по профессии»
Телеканал «360»
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Педагог из Истры Александра Шамсутдинова стала претендентом на премию губернатора Московской области «Лучший по профессии». Она работает в детском саду с девятого класса школы.

Начинала Александра Сергеевна с помощника воспитателя, сейчас она заместитель директора по учебно-методической работе Павловского детского садика. В ее обязанности входит закупка инвентаря, проверка групп, питания, а также самих воспитанников. Александра Шамсутдинова рассказала, почему решила подать заявку на участие в конкурсе.

«У меня достаточно обширный опыт работы и много всего интересного, что у нас есть, что мы можем показать и с педагогами, и с детьми. Мы очень много достигли за время работы сад и ему уже более 50 лет. Хотелось этим поделиться со всеми», - поделилась Александра Сергеевна.

Стаж Александры Шамсутдиновой более 25 лет. У нее в семье почти все работают педагогами, поэтому с выбором профессии она долго не тянула. Итоги конкурса подведут в первой половине июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Дети Истра Образование
31 мая 2024, 19:13
Более 200 тысяч цветов высадят ко Дню города в Истре
Медиасток.рф
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Яркие композиции украсят весь городской округ. Почти 245 тысяч цветов посадят в Истре ко Дню города.

Коммунальные службы уже провели работу на цветнике рядом с деревней Давыдовское. Клумба выглядит, как огромный цветок с двумя лепестками. На ней посадят: 60 тысяч бегоний, а также разные сорта колеуса. Такого же типа клумбы появятся на перекрестках с круговым движением в Дедовске, Павловской Слободе и в ЖК «Малая Истра».

В Истре сделают композиции «букеты из цветов» на площади Революции и улице Ленина. Там высадят порядка четырех тысяч различных растений: хлорофитум, алисум, петунию, бегонию, колеус, агератум, пеларгонию, бальзамин, газанию, ипомею, львиный зев, настурцию и цинерарию.

Разнообразные цветники появятся также в Кострово, поселке Гидроузла имени Куйбышева, Снегирях, Глебовском, Новопетровском и в Курсаково. Ко Дню России на автодороге в Лешково установят новый арт-объект с гербами России и городского округа Истра. Также к 12 июня такие клумбы появятся на улице Ленина и Луначарского в Павловской Слободе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Благоустройство Истра Цветы

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