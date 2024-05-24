Беременным из Подмосковья напомнили о проактивном получении выплат

Как рассказали в Мингосуправления Подмоковья, предзаполненная форма заявки на выплату будет приходить в личный кабинет на «Госуслугах».

«Когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на регпортале предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет только проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение», - сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Ежемесячные выплаты получают беременные женщины начиная с 12 недель, кормящие матери до шести месяцев после родов и детям до трех лет.

Решение оназначении выплаты принимают в течение семи дней после получения от заявителя согласия в личном кабинете.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».