17 января 2024, 14:29

Беременную пациентку в коме и ее ребенка спасли в больнице Егорьевска

Unsplash
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Врачи Егорьевской больницы спасли беременную женщину, поступившую в медучреждение в коматозном состоянии, и ее будущего ребенка. Ее доставили в больницу на 38-й неделе беременности из-за угрозы жизни.

Одна из акушерок, Юлия Каданцева, рассказала, что в ту ночь находилась на смене в качестве дежурного врача. Она подчеркнула, что после осмотра женщины специалисты пришли к выводу, что ее жизни грозит опасность.

«Мы экстренно собрали команду врачей. Операция сложная, но благодаря слаженной работе наших докторов и среднего медицинского персонала мы оказали помощь вовремя и спасли жизнь обеих», - рассказала Юлия Каданцева.

Благодаря усилиям медиков, на свет появилась девочка весом почти три килограмма. Ее осмотрел врач-неонатолог, а затем в медучреждение прибыла бригада из областного перинатального центра для дальнейшего обследования.

Пациентка регулярно посещала женскую консультацию, поэтому такая ситуация была совершенно неожиданной. По словам медицинского персонала, подобные случаи встречаются очень редко, всего два раза на тысячу случаев. В настоящее время мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров на территории региона.

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Больницы Врачи Егорьевск
17 января 2024, 14:36
Концерт памяти Владимира Высоцкого прошел в библиотеке № 1 в Одинцове
Мария Шматкова
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Концерт бардовской песни прошел в библиотеке № 1 в Одинцове в рамках международного арт-фестиваля памяти Владимира Высоцкого. Участие в мероприятии приняли 14 исполнителей.

Концерт собрал поклонников творчества Владимира Высоцкого из Одинцова и соседних городов.

«Здесь собрались лучшие барды Одинцовского района. Они называет его Семеныч: так ласково, так нежно. И каждый горит, у каждого свои песни и свой смысл. Мы уже третий год проводим это мероприятие и каждый год звучат песни Высоцкого в их исполнении», - сказала режиссер-постановщик концерта Ирина Муравлева.

Следующий такой концерт пройдет в Звенигороде в Доме культуры «Огонек» 20 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru опубликована афиша зимних мероприятий, которые проходят в регионе каждый день.

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Одинцово Концерты
17 января 2024, 14:33
Хоккеист Андрей Цветков из Мытищ примет участие в матче на Красной площади
Unsplash
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Игрок команды «Просвет» из Мытищ Андрей Цветков станет участником праздничного хоккейного шоу на Красной площади. Он сыграет матч за команду Подмосковья.

Игра студенческих сборных Москвы и Московской области пройдет на катке ГУМа 18 января в 10:30. После этой встречи состоится звездный шоу-матч. На лед выйдут команды «Комар» и «Забей».

За сборную звезд шоу-бизнеса «Комар» сыграют народные артисты России Андрей Соколов и Аскольд Запашный, актер Марат Башаров, певец Кирилл Андреев и другие. В составе команды «Забей» будут известные футболисты Александр Мостовой, Роман Широков, Дмитрий Сычев, Владимир Бесчастных, а также олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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Спортсмены Мытищи Хоккей
17 января 2024, 13:34
Андрей Воробьев: еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню
Пресс-служба губернатора Московской области
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Расселение аварийных домов в Центральном микрорайоне Солнечногорска завершат летом этого года. В новые квартиры уже переехали жители 87 квартир, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, из всех квартир в 17 аварийных домах новое жилье получили лишь 87 семей. Оставшиеся 100 помещений расселят к июню этого года. Так, 108 человек переедут в микрорайон Рекинцо-2, а для 163-х закупят квартиры на вторичном рынке и у застройщика.

«Завершить расселение планируем в июне этого года. А пока наша задача - обеспечить стабильное электроснабжение в домах этого микрорайона», - сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением. Там из-за коммунальной аварии возникли сложности с подачей тепла.

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Солнечногорск Андрей Воробьев
17 января 2024, 13:19
Встреча по вопросам пожарной безопасности прошла в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось в администрации Солнечногорска состоялось. Главной темой стало подведение итогов за 2023 год и обсуждение будущих мероприятий по предупреждению пожаров.

Присутствующие обсудили сложившуюся обстановку с пожарами в 2023 году. С докладом выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов.

«За 2023 год произошел 531 пожар. Основная часть из них затронула жилой сектор и частные дома. В целях повышения защиты населения в округе необходимо проводить профилактические мероприятия, в числе которых отработка действий в случае возникновения пожаров на объектах строительного комплекса, разъяснительные беседы среди населения на предмет проведения более тщательной ревизии электрического оборудования и электропроводки, а также привлечение к рейдам по местам проживания многодетных и малообеспеченных семьей добровольных формирований» , - отметил Дмитрий Нилов.

На территории городского округа Солнечногорск с 1 января 2024 года зарегистрировано 35 пожаров, в которых погибли два человека и трое пострадали.

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Пожары Солнечногорск

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