Берега водоемов расчистили в Одинцове

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Всероссийская акция по очистке берегов - одна из крупнейших экологических инициатив в стране. Ее цель - повысить экологическую грамотность среди населения и привлечь внимание жителей к охране и улучшению качества водных ресурсов.

В этот раз присоединились к уборке более 160 человек. Они очистили более 6000 квадратных метров береговых полос вдоль рек, собрали 16 кубических метров отходов и 12 кубических метров веток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет в Подмосковье 27 апреля.

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