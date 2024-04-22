22 апреля 2024, 15:47

Берега водоемов расчистили в Одинцове

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Жители Одинцовского округа приняли участие в акции «Вода России». Добровольцы собрали мусор вблизи местных водоемов. В порядок привели четыре реки: Большая Вяземка, Островня, Ликова и Польга.

Всероссийская акция по очистке берегов - одна из крупнейших экологических инициатив в стране. Ее цель - повысить экологическую грамотность среди населения и привлечь внимание жителей к охране и улучшению качества водных ресурсов.

В этот раз присоединились к уборке более 160 человек. Они очистили более 6000 квадратных метров береговых полос вдоль рек, собрали 16 кубических метров отходов и 12 кубических метров веток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет в Подмосковье 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Субботник Общественные акции
22 апреля 2024, 16:20
Школу № 5 в Солнечногорске отремонтируют к сентябрю
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Продолжается капитальный ремонт в школе № 5 в Солнечногорске. Рабочие уже завершили демонтаж внутренних конструкций. Обновленная школа примет учеников 1 сентября.

Подрядчик проведет ремонт внутренних помещений школы, заменит окна и двери, инженерные сети и сантехническое оборудование, обновит кровлю и фасад здания, благоустроит прилегающую территорию. Школу укомплектуют новой мебелью и оборудованием.

Учреждение обновляют в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне.

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Строители приступают к монтажу металлических балок перекрытия первого этажа, подготовке стен под штукатурку, а также усиливают оконные проемы и ведут электромонтажные работы.

«Здание школы № 5 - одно из старейших в нашем округе, его построили в 1940 году. За все время эксплуатации масштабных ремонтных работ здесь не проводилось. Но уже к 1 сентября 2024 года учреждение заметно преобразится, дети продолжат обучение в современных классах», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Школы Солнечногорск Ремонтные работы
22 апреля 2024, 16:19
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в тестировании портала «Здоровье»
Unsplash
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Подмосковье запускает расширенную программу багбаунти. Теперь порталу «Здоровье» предстоит пройти оценку уровня защищенности. Принять участие в тестировании можно с 22 апреля по 20 мая.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что защита личных данных пациентов и безопасность медицинской информации являются ключевыми задачами в сфере электронного здравоохранения. По ее словам, участие в специальной программе поможет выявить возможные уязвимости портала «Здоровье», что способствует улучшению работы системы и повышению ее надежности.

Багбаунти представляет собой открытую программу для обнаружения уязвимостей в электронных сервисах за вознаграждение. Граждане Российской Федерации старше 18 лет имеют возможность помочь в выявлении возможных угроз безопасности онлайн-портала «Здоровье» в рамках подмосковной программы багбаунти.

Тестирование проводится на платформе платформе Standoff 365 Bug Bounty , и в зависимости от степени критичности обнаруженных уязвимостей участники получат соответствующее вознаграждение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение
22 апреля 2024, 16:17
Кадетский слет в Балашихе объединил более 200 участников
Пресс-служба Росгвардии
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Слет «Кадет Росгвардии — наследник великой России» в Балашихе приурочили к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии и собрало более 200 участников.

В военно-патриотическом слете участвовали воспитанники кадетских классов школ Москвы и Подмосковья, а также почетные гости. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воинам-дзержинцам, погибшим при исполнении воинского долга. Затем кадетам показали беспилотники, военную технику и музейные экспозиции.

Во время состязаний ребята прошли торжественным маршем, исполнили строевые песни и сразились на скорость в сборке автомата Калашникова. Самой интересной частью мероприятия стало выступление кинологов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Балашиха
22 апреля 2024, 16:16
Речной трамвай в Химках начнет работать 27 апреля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители городского округа Химки смогут пользоваться речным транспортом с 27 апреля. Теплоходы «850 лет Москвы» будут курсировать между Северным речным вокзалом и причалом «Химки». Время в пути составит 25 минут.

Речной трамвай каждый день будет совершать по восемь рейсов в одну и другую сторону. Проезд обойдется в 150 рублей для взрослых. Дети до семи лет смогут прокатиться по маршруту бесплатно.

«Среди химчан этот вид транспорта очень популярен. В прошлом году им воспользовались 70 тысяч человек. В этом году ждем увеличение пассажиропотока», - рассказал начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации Химок Денис Гаврилов.

Оплата поездки на теплоходе возможна любым удобным способом: по карте «Тройка», банковской картой или наличными в кассе причала. Речной транспорт за раз способен провезти до 150 пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки

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