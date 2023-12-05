Белее 17 тысяч дворников и 1,3 тысячи машин привлекли к уборке снега в Подмосковье во вторник

«Впереди серьезное похолодание, температура может опуститься до -20 градусов, поэтому сейчас особое внимание уделяем прометанию покрытий и вывозу снега с территорий. Для этих целей сегодня задействовали 1 319 машин коммунальной техники: это трактора метущие, погрузчики, самосвалы. , - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Ситуацию со снегом держат на контроле в Подмосковье. Неизменной остается приоритетность уборки: вначале очищают входные группы, затем лестницы и спуски, тротуары, подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, в последнюю очередь - детские игровые зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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